«Спартак» показал первую тренировку в Дубае

«Спартак» сегодня утром приступил к работе на первом учебно-тренировочном сборе в Дубае.
Всем привет из солнечных (и уже жарких, несмотря на местные 11:00) Эмиратов! Начали первую тренировку в 2021 году.
Всем привет из солнечных (и уже жарких, несмотря на местные 11:00) Эмиратов! Начали первую тренировку в 2021 году ✌️ pic.twitter.com/o6YSbSGeOl— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 15, 2021
А так без травм там стеночки тренеруйте. Встретим вас снегом и морозами
А так без травм там стеночки тренеруйте. Встретим вас снегом и морозами