«Спартак» показал первую тренировку в Дубае

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15 января 2021, 10:57

«Спартак» сегодня утром приступил к работе на первом учебно-тренировочном сборе в Дубае.

Всем привет из солнечных (и уже жарких, несмотря на местные 11:00) Эмиратов! Начали первую тренировку в 2021 году.