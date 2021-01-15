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«Спартак» показал первую тренировку в Дубае

15 января 2021, 10:57

«Спартак» сегодня утром приступил к работе на первом учебно-тренировочном сборе в Дубае.

Всем привет из солнечных (и уже жарких, несмотря на местные 11:00) Эмиратов! Начали первую тренировку в 2021 году.

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МапС
МапС
15 января в 16:12
Удачи!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 января в 11:57
Кальян хоть не курят и то хорошо!
ДСА
ДСА
15 января в 11:46
Больше похоже на курорт.
LOpp
LOpp
15 января в 11:33
сборы проводят при +40 градусов, а потом в марте играть при 0 градусов вообще желания нет.
25процентный клоун
25процентный клоун
15 января в 11:23
Лучший ваш привет это будет серия из викторий после старта.
А так без травм там стеночки тренеруйте. Встретим вас снегом и морозами
Cat01
Cat01
15 января в 11:13
Отлично будет еще лучше
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
15 января в 11:06
Добрый день,подскажите ,раньше попадал в команду пользователей,в этом месяце нет,хотя место занял в 20, и плюс почему то нет некоторых игроков для выбора,хотя в другой команде их нет(как пример на сегодня нет Милинковича-Савича из Лацио)?
shlomo
shlomo
15 января в 11:04
Это хорошо....тренируйтесь
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