«Интер» поменяет название и клубный логотип

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18 января 2021, 14:38

Согласно нескольким источникам из Италии, Интер сменит название и логотип клуба в марте.

Название клуба изменится с «Football Club Internazionale Milano» на «Inter Milano», чтобы подчеркнуть наследие между командой и городом, сообщают La Gazzetta dello Sport и Il Corriere della Sera. Логотип также изменится и будет сконцентрирован на буквах «I» и «M».

Кроме того, инвестиционный фонд BC Partners ведёт переговоры о приобретении доли в клубе, а исторический спонсор формы Pirelli будет заменен новым спонсором, который будет приносить «Интеру» до 30 млн евро в год.

Напомним, что в 2017 году «Ювентус» кардинально изменил клубный логотип.