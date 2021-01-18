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«Интер» поменяет название и клубный логотип

18 января 2021, 14:38

Согласно нескольким источникам из Италии, Интер сменит название и логотип клуба в марте.

Название клуба изменится с «Football Club Internazionale Milano» на «Inter Milano», чтобы подчеркнуть наследие между командой и городом, сообщают La Gazzetta dello Sport и Il Corriere della Sera. Логотип также изменится и будет сконцентрирован на буквах «I» и «M».

Кроме того, инвестиционный фонд BC Partners ведёт переговоры о приобретении доли в клубе, а исторический спонсор формы Pirelli будет заменен новым спонсором, который будет приносить «Интеру» до 30 млн евро в год.

Напомним, что в 2017 году «Ювентус» кардинально изменил клубный логотип.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
20 января в 11:46
А ты забавный тип, повеселить умеешь
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ Рома Олейник (раскрыть)
20 января в 00:09
от них уже и покрышки отказались.будет быстроломающаяся оргтехника.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ Dirty_Harry (раскрыть)
20 января в 00:08
я предпочитаю Феррари.
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
19 января в 23:14
Вот уж повод радости, сам-то на Автовазе ездишь?
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera
19 января в 18:02
По мне, логотип Интера один из лучших. Не надо ничего менять. Юве свой поменял на какое-то го...
Рома Олейник
Рома Олейник
19 января в 12:54
Это ужасная новость! Представить футболку "Интера" без слова Pirelli нереально! Теперь там иероглифы какие-то будут?
Graceful 713
Graceful 713
18 января в 22:39
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    18 января в 21:43
      Baggio94
      Baggio94
      18 января в 17:07
      Ну название меняется только де-юре, это голая бюрократия, а вот за лого уже страшновато после двухполосочных. Как бы Интер по похожим граблям не пошёл с современными "дезигнерами".
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина ответ Dirty_Harry (раскрыть)
      18 января в 16:52
      Фиат выкупил Америкоский ДЖИП с потрохами... ахаха! это вам не китайЦкий Джили.
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
      18 января в 16:36
      А вы что ФИАТом не остались?
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      18 января в 16:25
      Нельзя так делать. Все равно все их Интером называли, но знали, что полное название Интернационале Милан.
      Лучше бы Барселона в Барсуков переименовалась.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      18 января в 16:07
      Просто пришло время чтото поменять,так бывает!
      Sergey Макс
      Sergey Макс
      18 января в 15:56
      Как по мне, большие клубы не должны такого делать! Перечеркивают историю, отдавая дань моде...
      Брулин
      Брулин
      18 января в 15:42
      Название как никогда актуальное, сокращённое интер пусть и остаётся сокращённым. Лого отличное, тем более его и так причесали относительно недавно. Идиотизм
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина
      18 января в 15:37
      видать деньги на катриджи заканчиваются,поэтому надо соокращать название. ахаха.
      Ozabot
      Ozabot
      18 января в 15:17
      Ничего плохого не вижу. Коротко и ясно. Клуб будет официально называться так, как его называют во всем мире. Эпоха моды на длинные названия давно прошла.
      Интер Рулит
      Интер Рулит
      18 января в 15:15
      самое смешное,что про Китай пишут с таким презрением,будто бы это худшая страна в мире.Ювентусы завидуйте нам молча ага аха-ха
      cska vperiod
      cska vperiod
      18 января в 15:05
      Его и так называют Интер Милан.
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      18 января в 15:02
        Али Самаркандский
        Али Самаркандский
        18 января в 15:00
          BOSSHUGOBOSS
          BOSSHUGOBOSS
          18 января в 14:55
          китайский след не смыть
          DEIVID_Rivera
          DEIVID_Rivera
          18 января в 14:45
          Интер уже не будет прежним.
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          18 января в 14:40
          Это крутые меры...
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