«Интер» поменяет название и клубный логотип

Согласно нескольким источникам из Италии, Интер сменит название и логотип клуба в марте.
Название клуба изменится с «Football Club Internazionale Milano» на «Inter Milano», чтобы подчеркнуть наследие между командой и городом, сообщают La Gazzetta dello Sport и Il Corriere della Sera. Логотип также изменится и будет сконцентрирован на буквах «I» и «M».
Кроме того, инвестиционный фонд BC Partners ведёт переговоры о приобретении доли в клубе, а исторический спонсор формы Pirelli будет заменен новым спонсором, который будет приносить «Интеру» до 30 млн евро в год.
Напомним, что в 2017 году «Ювентус» кардинально изменил клубный логотип.
https://www.youtube.com/watch?v=nMEf2tGf76w&ab_channel=tabasco
Лучше бы Барселона в Барсуков переименовалась.
Лучше бы Барселона в Барсуков переименовалась.
Я бы изобразил китайских крестьян, собирающих рис на берегу Яндзы в большие корзины, и Абиссо с Мариани, которые уже взяли две собранные корзины и с ними убегают (судить "Интер", конечно же).
Я бы изобразил китайских крестьян, собирающих рис на берегу Яндзы в большие корзины, и Абиссо с Мариани, которые уже взяли две собранные корзины и с ними убегают (судить "Интер", конечно же).