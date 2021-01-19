ГлавнаяНовости

В Испании трансфер футболиста осуществили с помощью биткоина

вчера, 21:36

37-летний нападающий Давид Баррал стал первым профессинальным футболистом в истории, чей переход был осуществлен с помощью криптовалюты BITCOIN.

Футболист перебрался в «Интер» из Мадрида, который играет в Сегунде B.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Интера» Майкон перешел в «Сону» из Серии D.

Все новости
У Златана появился молодой дублёр по фамилии Манджукич. Центрфорвардам «Милана» 73 года на двоих
Вчера, 22:39Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии10
ОфициальноХунтелар вернулся в «Шальке»
Вчера, 21:24 ФотоКомментарии7
Официально«Милан» объявил о подписании Марио Манджукича
Вчера, 14:05 ФотоКомментарии17
ОфициальноЭкс-защитник «Ростова» и «Краснодара» Сигурдссон перешёл во львовский «Рух»
Вчера, 09:53 ФотоКомментарии5
ОфициальноШтиллер подписал контракт с «Хоффенхаймом»
18 января Комментарии6
ОфициальноУилшир — игрок «Борнмута»
18 января ФотоКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:09
Пфф... когда-то между Аланией и Крыльями Советов был обмен игрока на комплект инвентаря.... Так что не они первыми придумали фантиками меняться.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:02
это круто
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 22:47
Ну и что, у нас федун дизтопливом рассчитывается.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:19
Газовалюта и нефтевалюта ещё не сдали позиций
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:04
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:58
Попытка оплатить трансфер в Испании при помощи криптовалюты был
настороженно и с непониманием воспринят в любительских футбольных клубах России, где оплата перехода футболиста из одной команды в другую оценивается при помощи эталонной и безотказной российской меры - ящиках и пузырях "беленькой".
Faustello
Faustello
вчера в 21:52
Это реально круто!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:46
Ну а чё,те же деньги!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100