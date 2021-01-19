В Испании трансфер футболиста осуществили с помощью биткоина

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вчера, 21:36

37-летний нападающий стал первым профессинальным футболистом в истории, чей переход был осуществлен с помощью криптовалюты BITCOIN.

Футболист перебрался в «Интер» из Мадрида, который играет в Сегунде B.

🚨 FICHAJE 🚨

David Barral nuevo jugador de DUX Internacional de Madrid ¡Bienvenido al club infinito!



Se convierte en el primer fichaje de la historia en criptomonedas. Gracias a @CRIPTAN_es nuestro nuevo sponsor por hacerlo posible. #VamosInter #GoDUX pic.twitter.com/Ljf3PInVOn — DUX Internacional de Madrid (@interdemadrid) January 15, 2021

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Интера» Майкон перешел в «Сону» из Серии D.