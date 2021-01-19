В Испании трансфер футболиста осуществили с помощью биткоина

37-летний нападающий Давид Баррал стал первым профессинальным футболистом в истории, чей переход был осуществлен с помощью криптовалюты BITCOIN.
Футболист перебрался в «Интер» из Мадрида, который играет в Сегунде B.
🚨 FICHAJE 🚨— DUX Internacional de Madrid (@interdemadrid) January 15, 2021
David Barral nuevo jugador de DUX Internacional de Madrid ¡Bienvenido al club infinito!
Se convierte en el primer fichaje de la historia en criptomonedas. Gracias a @CRIPTAN_es nuestro nuevo sponsor por hacerlo posible. #VamosInter #GoDUX pic.twitter.com/Ljf3PInVOn
Ранее сообщалось, что бывший защитник «Интера» Майкон перешел в «Сону» из Серии D.
настороженно и с непониманием воспринят в любительских футбольных клубах России, где оплата перехода футболиста из одной команды в другую оценивается при помощи эталонной и безотказной российской меры - ящиках и пузырях "беленькой".
настороженно и с непониманием воспринят в любительских футбольных клубах России, где оплата перехода футболиста из одной команды в другую оценивается при помощи эталонной и безотказной российской меры - ящиках и пузырях "беленькой".