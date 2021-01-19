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«Милан» объявил о подписании Марио Манджукича

сегодня, 14:05

«Милан» объявил о подписании контракта с нападающим Марио Манджукичем.

Контракт с 34-летним хорватом подписан до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на один год. Марио будет выступать под номером 9.

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Все комментарии
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
сегодня в 15:57
Манджука все еше молод для Серии А думаю он там заиграет не хуже Ибры
Karkaz
Karkaz
сегодня в 15:55
Ахах, в Серии А лучшим бомбардиром становятся в 37 лет, лучшими вратарями в 40+, а вы говорите что Манджукич возрастной и годится только на подмену.
Альфамен
Альфамен
сегодня в 15:51
Думаю,очень правильный трансфер для Милана,серьезная борьба за скудетто,особенно в этот странный период,требует глубины состава.А Марио очень качественный игрок,без портов и т.д.,в раздевалке тоже думаю будет полезен.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 15:49
Вот это интересный трансфер и главное смогли даже слухи пресечь. Удачи Марио!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:28
Как говорится " старый конь боозды не испортит"
Марио вмегда был "пахарем" на поле, и не смотря на то, что играл на позиции центрфорварда не стеснялся отрабатывать в оборонительных действиях
Думаю принесет пользу Милану, да и 34 года для Серии А не возраст))
Baggio94
Baggio94
сегодня в 15:23
Ну вот, а то паровозы, паровозы. Правда, не очень понятна его роль в команде, наверно сдвинется на фланг, как в Юве было.
David Young
David Young ответ Ravshan878 (раскрыть)
сегодня в 14:40
Пригодится для укреплении линии атаки и как запасной основной вариант на случай травмы или другого отсутствия возможности играть у Златана Ибрагимовича. Марио Манджукич вряд ли станет основным, будет скорее игроком ротации, и сможет немало помочь в отдельных матчах, особенно в матчах с не особо сильными командами, а также в плане выхода на замену. Не считаю это приобретением с долгосрочным планом, скорее подписанием высококлассного ветерана для увеличения шансов выиграть Скудетто и добиться других успехов в этом сезоне.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:36
Через пару игр увидим,что из этого получится!
R0100V
R0100V
сегодня в 14:32
На кой ?
Ravshan878
Ravshan878 ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 14:22
Действительно зачем?
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 14:21
чемпионство должны брать
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 14:20
ну на пол года, вариант неплохой!
1bear
1bear
сегодня в 14:16
собирают ветеранов,а нужно ли???
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