«Милан» объявил о подписании Марио Манджукича

«Милан» объявил о подписании контракта с нападающим Марио Манджукичем.
Контракт с 34-летним хорватом подписан до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на один год. Марио будет выступать под номером 9.
Official Statement: @MarioMandzukic9 ➡ https://t.co/g4peqjiQ7h— AC Milan (@acmilan) January 19, 2021
Comunicato Ufficiale: Mario Mandžukić ➡ https://t.co/gEHRYtZmQL #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/NjmFT2ESVq
Марио вмегда был "пахарем" на поле, и не смотря на то, что играл на позиции центрфорварда не стеснялся отрабатывать в оборонительных действиях
Думаю принесет пользу Милану, да и 34 года для Серии А не возраст))
Марио вмегда был "пахарем" на поле, и не смотря на то, что играл на позиции центрфорварда не стеснялся отрабатывать в оборонительных действиях
Думаю принесет пользу Милану, да и 34 года для Серии А не возраст))