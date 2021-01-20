В трансфере Алехандро Гомеса в «Интер» заинтересован лично Конте

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сегодня, 11:33

Нападающий «Аталанты» является трансферной целью «Интера», сообщает Gazzetta Dello Sport.

По информации источника, в трансфере 32-летнего форварда заинтересован лично главный тренер миланцев . Напомним, что Гомес потерял место в составе бергамасков из-за конфликта с наставником команды Джаном Пьеро Гасперини. Аргентинец точно покинет «Аталанту».

Отмечается, что «Интер» может сделать шаг в пользу трансфера Гомеса, если клуб соберет дополнительные средства, продав Кристиана Эриксена в ближайшие дни.

Ранее появлялась информация, согласной которой «Аталанта» не хочет отпускать Гомеса в итальянские клубы.