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В трансфере Алехандро Гомеса в «Интер» заинтересован лично Конте

сегодня, 11:33

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес является трансферной целью «Интера», сообщает Gazzetta Dello Sport.

По информации источника, в трансфере 32-летнего форварда заинтересован лично главный тренер миланцев Антонио Конте. Напомним, что Гомес потерял место в составе бергамасков из-за конфликта с наставником команды Джаном Пьеро Гасперини. Аргентинец точно покинет «Аталанту».

Отмечается, что «Интер» может сделать шаг в пользу трансфера Гомеса, если клуб соберет дополнительные средства, продав Кристиана Эриксена в ближайшие дни.

Ранее появлялась информация, согласной которой «Аталанта» не хочет отпускать Гомеса в итальянские клубы.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:07
Не мешало бы добавить в Шальке Мэтью Хоппа - 4 гола в последних двух играх.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:51
Учитывая, какую пользу приносят ветераны футбола в серии А (пример - Рональду и Златан Ибрагимович), считаю что переход моложавого на их фоне Алехандро Гомеса может усилить "Интер" и помочь добиться их вожделенной цели на этот сезон - скудетто. Тем более, что в еврокубках "Интер" уже не задействован и все силы можно бросить на чемпионат. Лишь бы психологической несовместимости и прочих подобных проблем не было.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:34
Нк раз тренер хочет, то надо его уважить.
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