Холанд в «Челси» — плохая идея. Репутация и нефарт «синих» загубят норвежца

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сегодня, 08:54

«Соккер.ру» о том, как лондонцы тратят деньги Романа Абрамовича.

Из Лондона пришла весть. «Челси» определился с главной целью на летнем трансферном рынке. «Синим» понадобился Эрлинг Холанд. Он вообще-то много кому нужен, этот молодой норвежец. Но столичный клуб настроен очень решительно и готов тряхнуть кошельком. Тем более что кошелёк этот Романа Абрамовича.

«Боруссия» готова продать своего бомбардира. Но только летом 2022 года и не меньше, чем за 75 миллионов. Если следующим летом, то ценник вырастет до рекордной для «Челси» величины. Которая сейчас составляет 80 миллионов евро. В случае с молодым скандинавом цена должна перевалить за сотню. И если Роман Аркадьевич даст добро, то сделка может состояться уже в ближайшее летнее трансферное окно. Если даст добро.

Откуда сомнения? Из прошлой трансферной кампании. Летом «синие» усилили состав на 250 миллионов евро. И что толку? Ответ в таблице. «Челси» занимает седьмое место на стыке первого и второго кругов, а главного тренера Фрэнка Лэмпарда вскоре могут уволить. Если бы не героическое прошлое Фрэнка-футболиста, уже бы, наверное, уволили.

Главными летними покупками считались два немца — нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер и атакующий полузащитник «Байера» Кай Хаверц. 50 и 80 миллионов соответственно. За звёзд Бундеслиги пришлось побороться. В первую очередь с «Баварией», которая любит снимать сливки с остальных германских команд. Но «Челси» выиграл этот спор. Сначала в Лондон приехал Вернер, затем Хаверц.

Приехали, что дальше? Тимо, наводивший ужас на вратарей соперников «Лейпцига», забил девять мячей. С одной стороны, вроде бы немало. Но в Лиге чемпионов немецкий нападающий все свои голы провёл исключительно с пенальти. В Премьер-лиге последний гол Вернера датируется седьмым ноября. Третий месяц пошёл.

С Хаверцем всё ещё печальнее. Был светлый момент — три гола в ворота «Барнсли» в Кубке лиги. Ещё точный удар по воротам «Моркама» в Кубке Англии. А в более серьёзных матчах Кай пока не то, что не эффективен — бесполезен. Один гол в пятнадцати матчах чемпионата — от 17 октября. И всё. Словно подменили одного из самых талантливых футболистов Германии.

И ведь нельзя сказать, что двум молодым немцам не давали шанса. И Вернер, и Хаверц получали приличную игровую практику. Порою даже в ущерб командной игре. Но КПД немецких легионеров остаётся невысоким. 130 миллионов евро на ветер? Пока что так. Может, Тимо и Кай попали не в свою тарелку, простите, команду.

Или это Фрэнк Лэмпард «не умеет их готовить»? Может, он неправильно использует двух звёздных новобранцев. Не думаю. Тем более что Кай — универсал, в последнем леверкузенском сезоне вообще нападающего играл и получалось неплохо. Нет. Видимых промахов тренера не видно. Но провал с внедрением двух немцев может стоить Лэмпарду работы в клубе.

А если проблемы Вернера и Хаверца временные? Ведь они в Лондоне всего полгода. Только притираются к новой команде, к новому чемпионату, к новой стране. А потом как разыграются, да как зажгут. Шансы проявить себя они ещё получат.

Всё может быть. Вот только отчего-то не верится. Особенно в то, что заиграет 80-миллионный Кай. Как правило, если кто-то не смог заиграть на «Стэмфорд Бридж» сразу, то от него и дальше не стоит ждать большой отдачи. Лучше продать скорее, чтобы игрока не мучить, и часть денег вернуть. Поэтому, есть некое предчувствие, что для кого-то из этой пары первый сезон в синей футболке окажется последним.

А теперь вернёмся к Эрлингу Холанду. Зачем «Челси» тратить бешеные деньги и обновлять клубный рекорд, если и эта покупка окажется неэффективной? Ведь если у Вернера с Хаверцем не получается, то где гарантия что норвежец заиграет. Поэтому прежде чем выделить деньги на покупку нападающего «Боруссии», владелец «Челси» крепко задумается. А может, ну его этого Холанда. Пусть подешевеет или контракт отработает. А пока Лэмпард или кто другой попытается запустить двух немцев в нужном направлении. Ибо Роману Аркадьевичу надоело тратить свои средства впустую.

Хозяин «Челси» может вспомнить, как на «Стэмфорд Бридж» привезли Адриана Муту, а тот оказался наркоманом. Как менеджеры лондонского клуба попали впросак с аргентинцами Хуаном Себастьяном Вероном и Эрнаном Креспо. Как «синие» заплатили более сорока миллионов фунтов за Андрея Шевченко, а потом подарили украинского бомбардира киевскому «Динамо». Как ничего не вышло в столице у Фернандо Торреса, Кевина Де Брюйне и Мохамеда Салаха. Как полирует лавочку самый дорогой вратарь мира Кепа Аррисабалага. И ведь все же сильные, элитные игроки, даже Муту с его тараканами. И ведь все же играли или играют на стороне. А в «Челси» не пошло. Вот и выбросил немало миллионов на ветер бывший губернатор Чукотки.

И ещё один момент. У «Челси» начинает складываться весьма специфическая репутация. А именно кладбища талантов. Чем более именит футболист, чем отчаяннее лондонцы за него сражаются, тем больше вероятность, что всё пойдёт не так. Меняются тренеры, менеджеры, а список трансферных неудач продолжает пополняться. И потенциальные новички, тот же Холанд, могут призадуматься, — а надо ли переходить. И неудачи Хаверца и Вернера только усугубляют ситуацию.