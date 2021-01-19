Главный тренер брянского «Динамо» отправлен в отставку из-за решения КДК

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сегодня, 13:51

покинул пост главного тренера «Динамо-Брянск». Контракт с 50-летним наставником расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Причиной стало решение КДК РФС об отстранении специалиста от футбольной деятельности на один год. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ .

В ноябре 2020 года сообщалось, что футболисты «Динамо-Брянск» приняли участие в матче с «Иртышом» (1:0), имея положительные ПЦР-тесты на коронавирус. Наставника брянского «Динамо» отстранили от футбола на год, а начальника Валерия Корнеева — пожизненно.