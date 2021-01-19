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Главный тренер брянского «Динамо» отправлен в отставку из-за решения КДК

сегодня, 13:51

Александр Горбачев покинул пост главного тренера «Динамо-Брянск». Контракт с 50-летним наставником расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Причиной стало решение КДК РФС об отстранении специалиста от футбольной деятельности на один год. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

В ноябре 2020 года сообщалось, что футболисты «Динамо-Брянск» приняли участие в матче с «Иртышом» (1:0), имея положительные ПЦР-тесты на коронавирус. Наставника брянского «Динамо» отстранили от футбола на год, а начальника Валерия Корнеева — пожизненно.

Горбачев работал главным тренером динамовцев почти три года. За это время ему удалось создать команду, которая вышла в ФНЛ. В официально сыгранных при Горбачеве матчах «Динамо-Брянск» одержало 40 побед, 12 раз сыграло вничью и 30 раз уступило.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:04
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