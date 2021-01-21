Генич: «Инициаторами трансфера Кокорина были Капелло и Манчини»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о предстоящем переходе нападающего «Спартака» в «Фиорентину».

Как мне кажется, у «Спартака» была идея фикс вернуть именно столько, сколько в сумме было отдано за Кокорина, учитывая подъемные и те деньги, которые Александр успел получить в «Спартаке». Сумма трансфера на это нас и наталкивает — «Спартак» возвращает именно столько, сколько вложил в Кокорина.

В «Спартаке» ему не удалось заиграть хотя бы на том уровне, что он демонстрировал в «Сочи». И Тедеско не мог его правильно вкрапить в состав, и помешали травмы. Поэтому, как мне кажется, этот трансфер выгоден как «Спартаку», так и самому Александру.

В Италии можно будет сменить обстановку и попробовать себя в другом футболе. Плюс, насколько я понимаю, основными инициаторами или бенефициарами этой сделки были хорошо нам знакомые Фабио Капелло и Роберто Манчини. Они давали рекомендации. По информации, которая у меня есть, Капелло и Манчини предлагали Кокорина в ряд итальянских клубов. Например, был очень предметный и серьезный интерес от «Ромы».

Учитывая, что такие уважаемые люди предоставляли хорошие рекомендации, в клубах также понимали, что им везут не балласт.