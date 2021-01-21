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Мурзагулов: «Иванов, как Роналду, поиграет до 37 лет спокойно»

сегодня, 19:33

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал переход в клуб полузащитника Олега Иванова.

Мы давно ждали этот трансфер. Иванов входит в тренерскую концепцию Рахимова. Они хорошо друг друга знают, доверяют. Это тот трансфер, который может стать для нашей команду достаточно значимым.

Возраст? При его отношении к делу, это детский возраст. Иванов ещё не один и не два года будет играть на высочайшем уровне. У него очень высокие требования к себе в плане дисциплины. Иванов, как Роналду, поиграет до 37 лет спокойно.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:33
Прикольное сравнение!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 19:55
"Иванов ещё не один и не два года будет играть на высочайшем уровне." Это у нас в РФПЛ высочайший уровень? Да на таком "высочайшем уровне" не то что до 37, до 50 можно спокойно играть.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:46
похож на комментатора окко стогниенко
drug01
drug01
сегодня в 19:34
Желаем удачи и здоровья
shlomo
shlomo
сегодня в 19:34
Не совсем удачное сравнение.....играть и числится, что играешь...
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