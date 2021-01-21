Мурзагулов: «Иванов, как Роналду, поиграет до 37 лет спокойно»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал переход в клуб полузащитника .

Мы давно ждали этот трансфер. Иванов входит в тренерскую концепцию Рахимова. Они хорошо друг друга знают, доверяют. Это тот трансфер, который может стать для нашей команду достаточно значимым.

Возраст? При его отношении к делу, это детский возраст. Иванов ещё не один и не два года будет играть на высочайшем уровне. У него очень высокие требования к себе в плане дисциплины. Иванов, как Роналду, поиграет до 37 лет спокойно.