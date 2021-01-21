Кокорин рассказал о разговоре с тренерским штабом «Фиорентины»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал, что общался с тренерским штабом «Фиорентины» перед трансфером в клуб из Флоренции.
Три дня назад тренер спрашивал меня, на какой позиции мне лучше всего играть. Я ответил, что могу сыграть на всех позициях, но, на мой взгляд, хуже всего получается справа. Мы поговорили. Он сказал, что предоставит мне время [на адаптацию]. Клуб никуда не спешит и всё прекрасно понимает.
Сейчас он после травм, отдыха на островах и примерно недели сборов.
А чемпионат Италии в разгаре, и времени для раскачки у фиалок не особо много.
И ещё я заметил, что Кокорин сказал именно про "хуже всего получается справа".
Хотя у него спросили ,где ему ЛУЧШЕ играть. Это говорит о неуверенности в своих силах.
Посмотрим, может и получится. Но я как-то сомневаюсь...
Сейчас он после травм, отдыха на островах и примерно недели сборов.
А чемпионат Италии в разгаре, и времени для раскачки у фиалок не особо много.
И ещё я заметил, что Кокорин сказал именно про "хуже всего получается справа".
Хотя у него спросили ,где ему ЛУЧШЕ играть. Это говорит о неуверенности в своих силах.
Посмотрим, может и получится. Но я как-то сомневаюсь...