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Кокорин рассказал о разговоре с тренерским штабом «Фиорентины»

сегодня, 19:15

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал, что общался с тренерским штабом «Фиорентины» перед трансфером в клуб из Флоренции.

Три дня назад тренер спрашивал меня, на какой позиции мне лучше всего играть. Я ответил, что могу сыграть на всех позициях, но, на мой взгляд, хуже всего получается справа. Мы поговорили. Он сказал, что предоставит мне время [на адаптацию]. Клуб никуда не спешит и всё прекрасно понимает.

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Сантус
Сантус ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:56
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 19:44
    Посмотрел итальянскую табличку. Фиорентина в 5 очках от зоны вылета, забила 18 голов в 18 матчах. Меньше забила только стоящая на вылет Парма. Дефицит путнего нападающего явно налицо. Вопрос, сможет ли Кокорин быстро влиться в состав. В России, в знакомом чемпионате, он не смог помочь Спартаку, хотя и пришёл в неплохой форме после Сочи.
    Сейчас он после травм, отдыха на островах и примерно недели сборов.
    А чемпионат Италии в разгаре, и времени для раскачки у фиалок не особо много.
    И ещё я заметил, что Кокорин сказал именно про "хуже всего получается справа".
    Хотя у него спросили ,где ему ЛУЧШЕ играть. Это говорит о неуверенности в своих силах.
    Посмотрим, может и получится. Но я как-то сомневаюсь...
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 19:20
    Мне почему-то кажется что у Кокоши в Италии всё может получиться.Успокоится,не будет давить хейт и бэкграунд стула и шампанского,ФК СИЗО и т.д.Осмотрится,успокоится и без давления начнет играть.То что денег на лям меньше-пофиг,покой стоит того...)
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