Кокорин рассказал о разговоре с тренерским штабом «Фиорентины»

Нападающий «Спартака» рассказал, что общался с тренерским штабом «Фиорентины» перед трансфером в клуб из Флоренции.

Три дня назад тренер спрашивал меня, на какой позиции мне лучше всего играть. Я ответил, что могу сыграть на всех позициях, но, на мой взгляд, хуже всего получается справа. Мы поговорили. Он сказал, что предоставит мне время [на адаптацию]. Клуб никуда не спешит и всё прекрасно понимает.