Мостовой — о трансфере Кокорина: «Для „Спартака“ это не потеря»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил трансфер нападающего «Спартака» в «Фиорентину».

У «Фиорентины» огромные проблемы, с забитыми мячами плохо. Команда такого уровня должна бороться за Европу, они искали какой-то вариант. А Кокорин в «Спартаке» не стал основным, мало играл. То тренировался, то не мог играть. Это запутанная история.

Я одобряю его переход. Смолова я тоже одобрил, когда он ушёл в мою команду [«Сельту»]. Он попробовал, вернулся. Да, не получилось, но потому что в Испании не платят такие огромные деньги, как в России. Абсолютно правильное решение Александра. Его многие критикуют, осуждают, но здесь молодец. Пусть попробует. А вдруг получится? Для «Спартака» это не потеря. У него здесь не получилось. Это связано с тренерским штабом в первую очередь. Плюс конкуренция.