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Кокорин: «Мне скоро будет 30 лет, другого шанса не будет»

сегодня, 19:08

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал свой предстоящий трансфер в «Фиорентину».

Всем уже известно, что я в пятницу покину расположение «Спартака». Еду на медосмотр. Решили поберечь меня. Я практически игрок «Фиорентины», контракт согласован, остались нюансы. «Фиорентина» вышла на меня в апреле 2020 года, но там было другое руководство. До конкретики мы не дошли. Сейчас у них сменилось руководство, пришел другой тренер, но интерес остался. Сложно ли было пойти на понижение зарплаты? Нет, не тяжело. Я не могу рассказать всего. Это вызов, это Европа. Мне скоро будет 30 лет, я понимаю, что другого шанса не будет, нужно ехать и пробовать, а там как получится.

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протон1
протон1
сегодня в 20:41
сидеть на лавки пожиная деньги в спаме. и играть птом в фиалке. это стоит дорогого для трутня
Пьерлуиджи Мартини
Пьерлуиджи Мартини ответ fanliverpoolfan23 (раскрыть)
сегодня в 20:18
isamsn
isamsn
сегодня в 20:12
Разве что деньги некуда девать...Иначе зачем он им???
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответ fanliverpoolfan23 (раскрыть)
сегодня в 20:12
Почти уверен, что он там провалится. РПЛ слишком тормазнутая лига, что бы играя в ней почти до 30 лет, с перерывом на колонию, потом что-то выдать в Серии А.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 20:08
После историй с шампанским, мне он был крайне неприятен, а после инцидента со стулом и вовсе похоронил его как футболиста. А сейчас, я впервые буду рад за него, и буду , по возможности, смотреть матчи с его участием.
Сантус
Сантус ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:25
Не,Дзюба только в Браззерс...)
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
сегодня в 19:14
Ну хоть и Фиорентина другово шанса не будет играть за границей правильно Кокорин!может ювентусу положит треху?кто знает.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 19:12
Рибери тебе подзатыльников напихает.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:11
что дальше, дзюба в тоттенхэм??
beefs
beefs
сегодня в 19:09
шанс есть или это утка...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:09
Порви там всех!
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