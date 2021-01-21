Кокорин: «Мне скоро будет 30 лет, другого шанса не будет»

Нападающий «Спартака» прокомментировал свой предстоящий трансфер в «Фиорентину».

Всем уже известно, что я в пятницу покину расположение «Спартака». Еду на медосмотр. Решили поберечь меня. Я практически игрок «Фиорентины», контракт согласован, остались нюансы. «Фиорентина» вышла на меня в апреле 2020 года, но там было другое руководство. До конкретики мы не дошли. Сейчас у них сменилось руководство, пришел другой тренер, но интерес остался. Сложно ли было пойти на понижение зарплаты? Нет, не тяжело. Я не могу рассказать всего. Это вызов, это Европа. Мне скоро будет 30 лет, я понимаю, что другого шанса не будет, нужно ехать и пробовать, а там как получится.