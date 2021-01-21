РПЛ заняла 27-е место в рейтинге национальных лиг по итогам 2020 года

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сегодня, 21:33

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг национальных лиг по итогам 2020 года.

Звание лучшей лиги завоевала Серии А. Последний раз итальянский чемпионат возглавлял рейтинг в 2006 году. РПЛ расположилась на 27-й позиции.

Топ-30 выглядит следующим образом:

1. Италия — 1026 очков

2. Англия — 1003

3. Бразилия — 964

4. Испания — 954

5. Германия — 864

6. Португалия — 721

7. Франция — 661

8. Парагвай — 610,5

9. Аргентина — 603

10. Эквадор — 579,5

11. Шотландия — 575

12. Греция — 574,5

13. Израиль — 554

14. Колумбия — 552

15. Египет — 534

16. Сербия — 529,5

17. Австрия — 526

18. Нидерланды — 499

19. Хорватия — 492,5

20. Южная Корея — 490,5

21. Украина — 477

22. Чехия — 462,5

23. Бельгия — 456,5

24. Дания — 454,5

25. Румыния — 430

26. Индия — 430

27. Россия — 420,5

28. Кипр — 406

29. Мексика — 397

30. Уругвай — 381

Напомним, что в 2019 году Россия расположилась на 26-м месте.