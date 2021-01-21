РПЛ заняла 27-е место в рейтинге национальных лиг по итогам 2020 года

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг национальных лиг по итогам 2020 года.
Звание лучшей лиги завоевала Серии А. Последний раз итальянский чемпионат возглавлял рейтинг в 2006 году. РПЛ расположилась на 27-й позиции.
Топ-30 выглядит следующим образом:
1. Италия — 1026 очков
2. Англия — 1003
3. Бразилия — 964
4. Испания — 954
5. Германия — 864
6. Португалия — 721
7. Франция — 661
8. Парагвай — 610,5
9. Аргентина — 603
10. Эквадор — 579,5
11. Шотландия — 575
12. Греция — 574,5
13. Израиль — 554
14. Колумбия — 552
15. Египет — 534
16. Сербия — 529,5
17. Австрия — 526
18. Нидерланды — 499
19. Хорватия — 492,5
20. Южная Корея — 490,5
21. Украина — 477
22. Чехия — 462,5
23. Бельгия — 456,5
24. Дания — 454,5
25. Румыния — 430
26. Индия — 430
27. Россия — 420,5
28. Кипр — 406
29. Мексика — 397
30. Уругвай — 381
Напомним, что в 2019 году Россия расположилась на 26-м месте.