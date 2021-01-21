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РПЛ заняла 27-е место в рейтинге национальных лиг по итогам 2020 года

сегодня, 21:33

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг национальных лиг по итогам 2020 года.

Звание лучшей лиги завоевала Серии А. Последний раз итальянский чемпионат возглавлял рейтинг в 2006 году. РПЛ расположилась на 27-й позиции.

Топ-30 выглядит следующим образом:

1. Италия — 1026 очков

2. Англия — 1003

3. Бразилия — 964

4. Испания — 954

5. Германия — 864

6. Португалия — 721

7. Франция — 661

8. Парагвай — 610,5

9. Аргентина — 603

10. Эквадор — 579,5

11. Шотландия — 575

12. Греция — 574,5

13. Израиль — 554

14. Колумбия — 552

15. Египет — 534

16. Сербия — 529,5

17. Австрия — 526

18. Нидерланды — 499

19. Хорватия — 492,5

20. Южная Корея — 490,5

21. Украина — 477

22. Чехия — 462,5

23. Бельгия — 456,5

24. Дания — 454,5

25. Румыния — 430

26. Индия — 430

27. Россия — 420,5

28. Кипр — 406

29. Мексика — 397

30. Уругвай — 381

Напомним, что в 2019 году Россия расположилась на 26-м месте.

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Все комментарии
Сантус
Сантус ответ Бубнин (раскрыть)
сегодня в 22:45
)))Как только не называли журнал Шпигель в России после допинговых дел...
Сантус
Сантус
сегодня в 22:39
Рейтинг конечно многих шокирует,в том числе и меня,) но относиться к этому нужно спокойно.Как говорится-сколько изданий,столько и мнений.)Вопрос только в доверии.Мы с радостью воспринимаем только то,что соответствует нашему взгляду.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 22:36
А вроде как Дюков с волосами? Да и при деньгах.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 22:34, ред.
Израильская и сербская лига выше Нидерландов с Аяксом и ПСВ? ))) Россия выше Мексики и Уругвая? ))) Бред, а не рейтинг.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 22:26
Википедия: "Немецкий журнал Spiegel назвал IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) «сомнительной конторой, которой управляет безумный фанатик».
Рейтинги данной организации составляются по непрозрачной методике и противоречат рейтингам континентальных федераций, в связи с чем авторитетность IFFHS подвергается сомнению рядом экспертов.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:26
Грустно смотреть на этот рейтинг и на наше место
За адекватность
За адекватность ответ particular (раскрыть)
сегодня в 22:15
Приветствую достопочтимый! Там еще с 39-40 места чемпионат Никарагуа опасно дышит в спину, находясь на 22 ступени выше МЛС.
МапС
МапС
сегодня в 22:11
У нас топовый чемп оказывается, раз в Топ-30 попали! :)
Project Pandora
Project Pandora ответ Иван Тасминский (раскрыть)
сегодня в 22:11
Про наши клубы в ЛЧ забыть хочется ))
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 22:09
Индия, Карл!!
galem72
galem72
сегодня в 22:07
    Ravshan878
    Ravshan878
    сегодня в 22:07
    Вот действительно п.....ц мирового футбола.Индии танцует танцор диско.👳‍♂️🎵🎶🎻🎹🎸🎷)))
    Baggio R.
    Baggio R.
    сегодня в 22:06, ред.
    Уже и Индия впереди, а у нас ещё хотят уменьшить число команд в премьер-лиге(((
    cska1948
    cska1948 ответ ilyafrom (раскрыть)
    сегодня в 22:03
    Или: Англия, Испания, Германия, но никак не Италия на первом месте!
    ilyafrom
    ilyafrom
    сегодня в 22:02
    Италия первое место?? На Ювентус скучно смотреть, не говоря уже про другие команды. Топ 3 - Англия, Германия, Испания
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 22:00, ред.
    Интересно, какие показатели принимались во внимание составителями рейтинга? Лично у меня этот рейтинг не вызывает доверия. Ладно, нас поставили ниже Индии, но мексиканцев с уругвайцами ЗА ЧТО?!
    ABir
    ABir
    сегодня в 21:58
    Я думал, мы как минимум в десятке
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith ответ Cat01 (раскрыть)
    сегодня в 21:53, ред.
    Организовывать чемпионаты ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и Нагорного Карабаха. Уж их-то точно выше будем... ))) Шутка...
    BDA8181
    BDA8181
    сегодня в 21:53
    О! Верной дорогой идём товарищи))) В конце 2021 будем на 30 месте )))
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    сегодня в 21:51
    Не верю. С потолка взятый рейтинг. Не помню клубов из Израиля в Лиге Чемпионов.
    particular
    particular ответ За адекватность (раскрыть)
    сегодня в 21:51, ред.
    Приветствую, уважаемый! Восхищён Вашим спокойствием...
    Ну, соседство с Кипром, конечно, напрягает, но близость Бельгии и Дании предательски греет душу 😏
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    сегодня в 21:50, ред.
    Увы, даже Египет и Израиль выше нас. Не говоря уже об Украине...
    Как бы не опуститься ниже Науру или острова Пасхи (((
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 21:47
    Что будем делать
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 21:46
    Это хуже , чем позор.
    Тугарин Змый
    Тугарин Змый
    сегодня в 21:45
    Сериал лучшая лига мира,как ни крути)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 21:45
    Что за дичь я щас прочёл? Индия с Израилем выше Уругвая с Мексикой?
    Интересно, что они там подсчитывали...
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 21:45
    Абсолютно спокойно отношусь к подобным рейтингам, но место мне определенно нравится. Даже не сколько место, сколько соседство, между Индией и Кипром.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 21:44
    Как бы действительно итальянский чемпионат хорош, но по каким критериям он обошел Англию, Испанию или Германию? Итальянские команды еврокубки не выигрывали, может потому что там Роналду играет? Место же нашего чемпионата немножко ниже Индии не вызывает нареканий или дополнительных вопросов и рассуждений.
    particular
    particular
    сегодня в 21:38
    Дааа... Если не считать это очередными наветами Запада, то, в принципе, картина соответствует действительности... Об этом можно сожалеть, спорить и негодовать, но исправить в обозримом будущем не удастся...
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    сегодня в 21:38
    Чтаааа 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ я даже столько футбольных стран не знаю. Это шутка что ли какая нибудь.
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