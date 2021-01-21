Бывший теннисист и фанат «Спартака» Евгений Кафельников поделился мнением о трансфере нападающего из «Спартака» в «Фиорентину».

Удивил ли переход Александра в «Фиорентину»? Я не знаю целей, с которыми он переходит. Если он хочет играть в футбол — то это нормальный переход. А если с теми, что он играл в «Спартаке», то он очень быстро оттуда вернется. Все зависит от него самого. Со стороны спортсмена я думаю, что ход правильный.

Не могу сказать, сможет ли он заиграть. Я не знаю о его физических данных, желании или стремлении вообще играть в футбол.

В «Спартаке» не получилось, потому что, наверное, не хотел. На это есть какие-то объективные причины.

Как бывший спортсмен, который немало лет отдал спорту, я за Александра рад.