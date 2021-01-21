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Кафельников: «Если Кокорин хочет играть в футбол — это нормальный переход»

сегодня, 22:18

Бывший теннисист и фанат «Спартака» Евгений Кафельников поделился мнением о трансфере нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Удивил ли переход Александра в «Фиорентину»? Я не знаю целей, с которыми он переходит. Если он хочет играть в футбол — то это нормальный переход. А если с теми, что он играл в «Спартаке», то он очень быстро оттуда вернется. Все зависит от него самого. Со стороны спортсмена я думаю, что ход правильный.

Не могу сказать, сможет ли он заиграть. Я не знаю о его физических данных, желании или стремлении вообще играть в футбол.

В «Спартаке» не получилось, потому что, наверное, не хотел. На это есть какие-то объективные причины.

Как бывший спортсмен, который немало лет отдал спорту, я за Александра рад.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:48
Усатый повар ещё не зарифмовал Кокошу на какой-нить приблатнёный мотивчик? Жду с нетерпением...
beefs
beefs
сегодня в 22:19
и этот туда же...
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