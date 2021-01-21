Широков: «У Кокорина вполне может получиться в „Фиорентине“»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил предстоящий трансфер нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».
Итальянский чемпионат достаточно открытый уже, это всё клише, что там закрытый футбол. Основная причина, почему у Кокорина не получилось в «Спартаке» — это травмы. Я думаю, если бы подождали, то во второй половине Кокорин бы раскрылся. Если Кокорин приложит максимум усилий, то у него вполне может получиться в «Фиорентине».
Держись Шура...!!!
Держись Шура...!!!
-Шансы 50% , - говорит блондинка.
-Как это, 50%?
-Ну, или встречу, или не встречу.
Так и в этом случае, Кокорин заиграет или не заиграет.
А самому Широкову лучше бы подумать о своих шансах НЕ сесть на нары...
-Шансы 50% , - говорит блондинка.
-Как это, 50%?
-Ну, или встречу, или не встречу.
Так и в этом случае, Кокорин заиграет или не заиграет.
А самому Широкову лучше бы подумать о своих шансах НЕ сесть на нары...