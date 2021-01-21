Широков: «У Кокорина вполне может получиться в „Фиорентине“»

Бывший полузащитник сборной России оценил предстоящий трансфер нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

Итальянский чемпионат достаточно открытый уже, это всё клише, что там закрытый футбол. Основная причина, почему у Кокорина не получилось в «Спартаке» — это травмы. Я думаю, если бы подождали, то во второй половине Кокорин бы раскрылся. Если Кокорин приложит максимум усилий, то у него вполне может получиться в «Фиорентине».