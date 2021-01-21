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Широков: «У Кокорина вполне может получиться в „Фиорентине“»

сегодня, 20:17

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил предстоящий трансфер нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

Итальянский чемпионат достаточно открытый уже, это всё клише, что там закрытый футбол. Основная причина, почему у Кокорина не получилось в «Спартаке» — это травмы. Я думаю, если бы подождали, то во второй половине Кокорин бы раскрылся. Если Кокорин приложит максимум усилий, то у него вполне может получиться в «Фиорентине».

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Все комментарии
killofwrathx
killofwrathx
сегодня в 20:43
Он снег убирает на улице, шёл как-то в районе Беговой, встретил его, кинул бумажку ему под ноги)))
протон1
протон1
сегодня в 20:39
широков зачем судью бил по голове бутсой. и продавал буцу?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:34
Так суд уже закончился, ему там 50 тыс морального ущерба вроде впаяли, которые он и не заплатил даже до сих пор, судя по жалобе истцов.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:28
мафия бессмертна ...
Держись Шура...!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:26
Вспомнился бородатенький анекдот, как у блондинки спросили, каковы шансы посреди города встретить динозавра.
-Шансы 50% , - говорит блондинка.
-Как это, 50%?
-Ну, или встречу, или не встречу.
Так и в этом случае, Кокорин заиграет или не заиграет.
А самому Широкову лучше бы подумать о своих шансах НЕ сесть на нары...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:17
Вполне может и не получиться.
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