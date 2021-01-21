Генич: «Было бы красиво, если бы потом Кокорин вернулся в „Динамо“»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о скором трансфере нападающего «Спартака» в «Фиорентину».

Вернется ли Кокорин в Россию? Не хочется, чтобы разговоры об этом появились уже этим летом — все-таки контракт с «Фиорентиной» рассчитан на 3,5 года. Но, если не удастся закрепиться в Италии, допускаю, что Александр сможет вернуться в РПЛ .

Однако, в «Спартак» или «Зенит» он вряд ли перейдет. Только лишь в «Сочи»? Тут главный вопрос — когда. Может быть, те же «Краснодар» или «Локомотив» в будущем заинтересуются Кокориным. А он сам на финише карьеры наверняка хотел бы оказаться в Москве.

Так что вполне себе верю, что произойдет некоторая перезагрузка по отношению к Кокорину: уйдут старые проблемы, которые мешали перейти, опять же, в «Локомотив». И было бы красиво, если бы Кокорин вернулся в «Динамо».