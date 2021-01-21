Бывший футболист «Фиорентины» прокомментировал предстоящий трансфер нападающего «Спартака» в клуб из Флоренции.

Самое сложное, что его ждет — языковой барьер. Ему нужно поменьше общаться через переводчика. Да, сначала он будет чаще использовать жесты, но итальянский язык не очень сложный, так что ему лучше побыстрее его освоить и начать общаться с командой как в раздевалке, так и за её пределами, в быту.

Во Флоренции очень любят футбол, там очень требовательные болельщики. Они посещают тренировки, так что ему надо быть готовым выкладываться на каждой из них. Да и сам тренировочный процесс там другой, поначалу может быть тяжеловато. И лучше поменьше пафоса, всех этих фотографий в инстаграме. Не знаю, как сейчас, но в наше время такой образ жизни не приветствовался. Думаю, политика клуба не изменилась.

Он играть не разучился, он остается неплохим футболистом. Да, он ошибся, но жизнь, думаю, его научила. Сейчас ему выдался очень хороший шанс доказать себе и всем, что он игрок уровня национальной сборной. Думаю, он хочет в нее вернуться, и это прекрасный шанс сделать это и стать первым номером в нападении. У него для этого все есть, все зависит от него самого.