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Канчельскис: «Самое сложное, что ждёт Кокорина — языковой барьер»

сегодня, 20:46

Бывший футболист «Фиорентины» Андрей Канчельскис прокомментировал предстоящий трансфер нападающего «Спартака» Александра Кокорина в клуб из Флоренции.

Самое сложное, что его ждет — языковой барьер. Ему нужно поменьше общаться через переводчика. Да, сначала он будет чаще использовать жесты, но итальянский язык не очень сложный, так что ему лучше побыстрее его освоить и начать общаться с командой как в раздевалке, так и за её пределами, в быту.

Во Флоренции очень любят футбол, там очень требовательные болельщики. Они посещают тренировки, так что ему надо быть готовым выкладываться на каждой из них. Да и сам тренировочный процесс там другой, поначалу может быть тяжеловато. И лучше поменьше пафоса, всех этих фотографий в инстаграме. Не знаю, как сейчас, но в наше время такой образ жизни не приветствовался. Думаю, политика клуба не изменилась.

Он играть не разучился, он остается неплохим футболистом. Да, он ошибся, но жизнь, думаю, его научила. Сейчас ему выдался очень хороший шанс доказать себе и всем, что он игрок уровня национальной сборной. Думаю, он хочет в нее вернуться, и это прекрасный шанс сделать это и стать первым номером в нападении. У него для этого все есть, все зависит от него самого.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 22:19
Почти всех кого ты назвал , явно не были ключевыми футболистами в своих клубах, особенно Павлюченко, вот Харри Кейн ключевой футболист , звезда, как и сонг минг, а Павлюченко лавочник
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 22:17
Я думаю что в основе то через пару-тройку недель будет по-любому выходить, с нападением у Фиалок очень плохо
И его брали как для исправления ситуации с довольно солидной зп по меркам Италии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:17
Самое сложное - это то , что надо выходить на поле и держать темп игры. Два года "перекура" явно не пошли Кокорину на пользу , так что набрать кондиции , которые соответствуют итальянскому чемпионату, будет архисложно. Вообще верится с трудом , что Саня может закрепиться в основе в ближайшее время. Но , посмотрим, может и прорвет Александра на закате карьеры???
Ждем дебюта Александра.
Всем здоровья.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:59, ред.
Заварову, Протасову, Никифорову, Смертину, Павлюченко, Колыванову, Симутенкову, тому же Канчельскису и другим отечественным футболистам незнание греческого, французского, английского, итальянского языков не мешало быть на ведущих ролях в своих зарубежных командах. Понятно, к чему я клоню, г-н Канчельскис ?
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 20:50
Самое главное, побыстрее забыть про спартак.
shlomo
shlomo
сегодня в 20:48
Самое сложное для Кокорина вспомнить....что делать с мячом....
старина
старина
сегодня в 20:48
Самое сложное,что ждет Кокорина,это то,что придется играть в футбол
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