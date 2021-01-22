Аллегри может возглавить «Рому»

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сегодня, 13:04

Главный тренер «Ромы» находится на грани увольнения.

Как сообщается, португальский специалист может быть уволен со своей должности, если римский клуб не выиграет в следующем туре Серии А у «Специи». Главным кандидатом на пост наставника «Ромы» является .

Аллегри уже сообщил руководству римской команды, что очень заинтересован в работе в клубе. Итальянский специалист рассчитывает получать в «Роме» около 7 млн евро в год, однако будет готов сократить свою зарплату.

Отмечается, что среди кандидатов на должность нового тренера «Ромы» фигурируют , и .