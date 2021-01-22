Аллегри может возглавить «Рому»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека находится на грани увольнения.
Как сообщается, португальский специалист может быть уволен со своей должности, если римский клуб не выиграет в следующем туре Серии А у «Специи». Главным кандидатом на пост наставника «Ромы» является Массимилиано Аллегри.
Аллегри уже сообщил руководству римской команды, что очень заинтересован в работе в клубе. Итальянский специалист рассчитывает получать в «Роме» около 7 млн евро в год, однако будет готов сократить свою зарплату.
Отмечается, что среди кандидатов на должность нового тренера «Ромы» фигурируют Маурицио Сарри, Лучано Спаллетти и Леонарду Жардим.