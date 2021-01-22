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Аллегри может возглавить «Рому»

сегодня, 13:04

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека находится на грани увольнения.

Как сообщается, португальский специалист может быть уволен со своей должности, если римский клуб не выиграет в следующем туре Серии А у «Специи». Главным кандидатом на пост наставника «Ромы» является Массимилиано Аллегри.

Аллегри уже сообщил руководству римской команды, что очень заинтересован в работе в клубе. Итальянский специалист рассчитывает получать в «Роме» около 7 млн евро в год, однако будет готов сократить свою зарплату.

Отмечается, что среди кандидатов на должность нового тренера «Ромы» фигурируют Маурицио Сарри, Лучано Спаллетти и Леонарду Жардим.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:59
В Роме давно назрели перемены. Команда превратилась в обычного середняка. Игра команды явно не внушает оптимизма. Джеко давно не тянет на спасителя, да и все уже привыкли к его манере игры. Состав пора кардинально перетряхнуть, да и смена тренера напрашивается давно. Посмотрим как команда проявит себя это ТО, усиление просто необходимо. Ждем перемен.
Всем здоровья.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:52
Зарплату он просит себе колоссальную.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:34
По поводу сбора трофеев именно в серии А у Массимилиано Алегри все хорошо. С "Миланом" и "Ювентусом" выиграл все в Италии, что только можно выиграть. Лучшего кандидата для попытки выиграть скудетто наверное найти сложно. А у Фонсеки, производившем у руля "Шахтера" замечательное впечатление, с "Ромой" не совсем задалось. Но не сомневаюсь в его способностях, если что, - в другой команде обязательно получится.
Cat01
Cat01
сегодня в 13:06
Желаем удачи и успехов
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