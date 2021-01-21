Наставник «Ривер Плейта» может заменить Зидана в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан находится на грани увольнения.
Как сообщается, новым наставником мадридского клуба может стать Марсело Гальярдо, работающий в «Ривер Плейте». Его кандидатуру поддерживает президент «Реала» Флорентино Перес.
Стоит отметить, что в 2019 году Гальярдо занял пятое место в списке лучших тренеров мира по версии IFFHS.
Может у них другой иммунитет?)))
Симеоне или Почеттино не в счёт, они давно в Европе
Может у них другой иммунитет?)))
Симеоне или Почеттино не в счёт, они давно в Европе