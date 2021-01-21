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Наставник «Ривер Плейта» может заменить Зидана в «Реале»

сегодня, 21:23

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан находится на грани увольнения.

Как сообщается, новым наставником мадридского клуба может стать Марсело Гальярдо, работающий в «Ривер Плейте». Его кандидатуру поддерживает президент «Реала» Флорентино Перес.

Стоит отметить, что в 2019 году Гальярдо занял пятое место в списке лучших тренеров мира по версии IFFHS.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
сегодня в 23:01
Как то у барсы был Херардо Мартино из Аргентины, но не ничего у него получилось в Европе..
Может у них другой иммунитет?)))
Симеоне или Почеттино не в счёт, они давно в Европе
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera
сегодня в 23:01
Давно хочется Гальярдо в Европе увидеть.
beefs
beefs
сегодня в 22:18
серьезный мужик, такой и нужен Реалу...
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 21:56
Смысла нет менять Зидана по среди сезона. Новый тренер не справится лучше него. Надо поддержать Зидана!! Он много сделал для Реала как игрок и как тренер. У него есть план на сезон, пусть спокойно делает свою работу. Он может выйграть с Реалом чемпеонат или ЛЧ. А если не получится тогда уже менять тренера по итогам сезона.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:24
То, что менять надо - это точно.
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