Наставник «Ривер Плейта» может заменить Зидана в «Реале»

1611253404

сегодня, 21:23

Главный тренер «Реала» находится на грани увольнения.

Как сообщается, новым наставником мадридского клуба может стать , работающий в «Ривер Плейте». Его кандидатуру поддерживает президент «Реала» Флорентино Перес.