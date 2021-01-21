В «Челси» допускают увольнение Лэмпарда

Руководство «Челси» намерено уволить главного тренера Фрэнка Лэмпарда, если результаты команды не улучшатся в ближайшее время.
На этом посту англичанина готовы заменить бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и экс-рулевой ПСЖ Томас Тухель.
Да уж, Ромочка , это тебе не воровать в России , здесь футбол , здесь думать надо !
Да уж, Ромочка , это тебе не воровать в России , здесь футбол , здесь думать надо !
PS А Тухель пускай едет в китай, млс, может в Россию в Зенит, .......... или на родину возглавит Айнтрахт какой нибудь......
PS А Тухель пускай едет в китай, млс, может в Россию в Зенит, .......... или на родину возглавит Айнтрахт какой нибудь......
"...Он, говорят, Лэмпарда бритвой по горлу - чик и приветик..."
"...Он, говорят, Лэмпарда бритвой по горлу - чик и приветик..."