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В «Челси» допускают увольнение Лэмпарда

сегодня, 12:11

Руководство «Челси» намерено уволить главного тренера Фрэнка Лэмпарда, если результаты команды не улучшатся в ближайшее время.

На этом посту англичанина готовы заменить бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и экс-рулевой ПСЖ Томас Тухель.

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19 января Комментарии1
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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 15:03
А если успеет конституцию изменить, все равно уволят?_)
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:46
Что-то Абраше не везет, кого ни купит все пустая трата денег ...
Да уж, Ромочка , это тебе не воровать в России , здесь футбол , здесь думать надо !
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
сегодня в 14:40
Тухлый нужен дошел до финала лч,а Аллегри кроме кабинетных чашек ниче и не выйграл
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:57
Не дают толком поработать, спешат
swed27
swed27
сегодня в 13:44
Челси надо попадать в ЛЧ а с Лэмпардом шансы на это мизерны
Верг
Верг
сегодня в 13:40
Тухель хочет в англию, под него уберут Лэмпса. Аллегри мог быть славным продолжителем династии итальянских тренеров в челси но чуйкав подсказывает что будет тухель и будет он вторым вилашем боашем
berda2003
berda2003
сегодня в 13:33
перед каждым матчем пугают увольнением, зачем? решили уволить - выгоняйте, не решили увольнять - не пугайте ... запугивание его не мотивирует.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:15
Порядочный тренер после серии неуда сам подает в отставку, а Лэмпард получается барыжничает - хочет компенсацию за расторжение контракта.
DXTK
DXTK
сегодня в 13:03
Да понятно все с Лэмпрадом.......... уволить и взять Аллегри...... как раз получиться как в ЛЧ 2012 году....уволили тренера, пришел итальянец и тут же затянуло ЛЧ, а может еще какой трофей......... в свое время Джанлука Виалли сменив Гуллита, также в 98 году выиграл три трофея............ я говорю итальянцы это магнит для трофеев в Челси даже.....Сарри умудрился Ле сорвать, а Лэмпард этому же Арсеналу с безпонтовым Артетой проиграл КА.......

PS А Тухель пускай едет в китай, млс, может в Россию в Зенит, .......... или на родину возглавит Айнтрахт какой нибудь......
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:54
Что там допускать, его увольнять надо.
St David
St David ответ particular (раскрыть)
сегодня в 12:48
Рома - источник денег и безобразия одновременно. 2 в 1
ZjzoRe
ZjzoRe
сегодня в 12:47
я все еще верю в Лэмпарда, и если его уволят, буду очень сильно разочарован. В этом Челси попросту не останется, кроме Маунта и Джеймса, людей, за которых хочется болеть
vastudio
vastudio ответ Zola (раскрыть)
сегодня в 12:43
Возможно, но только не Аллегри)
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:40
В "Челси" подошло время регулярной смены тренера.
Zola
Zola ответ vastudio (раскрыть)
сегодня в 12:39
Тухеля надо приглашать!
Zola
Zola
сегодня в 12:38
Не исключено!
vastudio
vastudio
сегодня в 12:37
    particular
    particular
    сегодня в 12:32
    Прагматичность может возобладать над доверием и надеждой... Рома не потерпит безобразия...
    "...Он, говорят, Лэмпарда бритвой по горлу - чик и приветик..."
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 12:31
    А что ждать.... Полный развал!
    Пьерлуиджи Мартини
    Пьерлуиджи Мартини ответ MaxRnD (раскрыть)
    сегодня в 12:29, ред.
    Гамуле)
    MaxRnD
    MaxRnD
    сегодня в 12:12
    Евсееву место готовят
    beefs
    beefs
    сегодня в 12:12
    Челси сейчас плывет по течению...
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