Милнер о результатах «Ливерпуля»: «Жалость к себе и оправдания не помогут»

Полузащитник «Ливерпуля» обратился к болельщикам команды после серии неудачных матчей.

You’ll Never Walk Alone is more important than ever right now. No good comes from feeling sorry for ourselves and excuses won’t help. It’s on us, all of us,to fight our way back.We’re at our strongest when we are one force- players & supporters, TOGETHER 💪#UnityIsStrength #YNWA pic.twitter.com/IKWurvZSFL