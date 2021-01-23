«Астон Вилла» согласовала трансфер Сансона

1611402092

23 января 2021, 14:41

Сообщается, что «Астон Вилла» согласовала трансфер полузащитника «Марселя» .

Английский клуб заплатит за 26-летнего футболиста 14 млн фунтов. Выплата может вырасти до 15.5 млн, если будут выполнены некоторые пункты в договоре.

Ожидается, что переход игрока состоится на следующей неделе.

Напомним, что ранее на хавбека также претендовал «Зенит».