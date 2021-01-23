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«Астон Вилла» согласовала трансфер Сансона

23 января 2021, 14:41

Сообщается, что «Астон Вилла» согласовала трансфер полузащитника «Марселя» Моргана Сансона.

Английский клуб заплатит за 26-летнего футболиста 14 млн фунтов. Выплата может вырасти до 15.5 млн, если будут выполнены некоторые пункты в договоре.

Ожидается, что переход игрока состоится на следующей неделе.

Напомним, что ранее на хавбека также претендовал «Зенит».

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Все комментарии
shlifen
shlifen
23 января в 23:58
Видимо вылетев из еврокубков, руководство Марселя решило начать резать расходы. Особенно в связи с сообщениями о проблемах Лиги с финансами за трансляции матчей. "Провансальцы" видимо решили подстраховаться и заработать 17-18 лимонов евро, для страховки. Ну а у Виллаш-Боаша и так не особо всё получается в сезоне - ниже 7-8 места врядли закончат, но и в ЛЧ уже врядли попадут. Потому решение продать игрока на которого есть спрос - не лишено логики. Да и для Астон Виллы, Сансон, лишним не будет - ещё один игрок в полузащиту не повредит...

P.S. Честно говоря, сомневаюсь в интересе Зенита - ну не под РПЛ же его берут, летом было бы более вероятно. Не исключаю, что это агент Сансона просто решил подогреть интерес к клиенту... =)
ДАША Д
ДАША Д
23 января в 15:02
В целом неплохой игрок.
shlomo
shlomo
23 января в 15:01
Ну ясна песня.....какой Зенит, когда есть более интересное предложение.....
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