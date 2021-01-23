«Астон Вилла» согласовала трансфер Сансона

Сообщается, что «Астон Вилла» согласовала трансфер полузащитника «Марселя» Моргана Сансона.
Английский клуб заплатит за 26-летнего футболиста 14 млн фунтов. Выплата может вырасти до 15.5 млн, если будут выполнены некоторые пункты в договоре.
Ожидается, что переход игрока состоится на следующей неделе.
Напомним, что ранее на хавбека также претендовал «Зенит».
P.S. Честно говоря, сомневаюсь в интересе Зенита - ну не под РПЛ же его берут, летом было бы более вероятно. Не исключаю, что это агент Сансона просто решил подогреть интерес к клиенту... =)
P.S. Честно говоря, сомневаюсь в интересе Зенита - ну не под РПЛ же его берут, летом было бы более вероятно. Не исключаю, что это агент Сансона просто решил подогреть интерес к клиенту... =)