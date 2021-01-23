«Фенербахче» объявит о переходе Озила в понедельник

Стало известно, когда «Фенербахче» официально объявит о трансфере полузащитника «Арсенала» Месута Озила.
Игрок уже находится в Турции в течение недели, однако проходит обязательный карантин.
В воскресенье Озил пройдет медицинское обследование, сдаст тесты на коронавирус и проведет небольшую тренировку с клубом.
В понедельник о трансфере будет объявлено официально.
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