«Фенербахче» объявит о переходе Озила в понедельник

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23 января 2021, 14:35

Стало известно, когда «Фенербахче» официально объявит о трансфере полузащитника «Арсенала» .

Игрок уже находится в Турции в течение недели, однако проходит обязательный карантин.

В воскресенье Озил пройдет медицинское обследование, сдаст тесты на коронавирус и проведет небольшую тренировку с клубом.

В понедельник о трансфере будет объявлено официально.