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«Фенербахче» объявит о переходе Озила в понедельник

23 января 2021, 14:35

Стало известно, когда «Фенербахче» официально объявит о трансфере полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

Игрок уже находится в Турции в течение недели, однако проходит обязательный карантин.

В воскресенье Озил пройдет медицинское обследование, сдаст тесты на коронавирус и проведет небольшую тренировку с клубом.

В понедельник о трансфере будет объявлено официально.

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Все комментарии
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
23 января в 18:08
Подскажите, куда ещё можно обратится с вопросами и предложениями?
Есть какие-то контакты с администрацией? Электронная почта, например?
ermak6848
ermak6848
23 января в 17:26
ну пусть поиграет за своих ( всё таки турок по национальности )
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 января в 14:36
Уже все и так знают
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