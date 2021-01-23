Папу Гомес заключит контракт с «Севильей» на три года

1611389159

23 января 2021, 11:05

Нападающий «Аталанты» , вероятнее всего, продолжит карьеру в «Севилье».

Сообщается, что Гомес уже договорился с испанским клубом о контракте. Футболист заключит договор до 2023 года, его зарплата составит 3 млн евро за сезон.

«Севилья» готова заплатить за 32-летнего футболиста 5 млн евро, «Аталанта» хочет 8-10 млн.