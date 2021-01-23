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Папу Гомес заключит контракт с «Севильей» на три года

23 января 2021, 11:05

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Севилье».

Сообщается, что Гомес уже договорился с испанским клубом о контракте. Футболист заключит договор до 2023 года, его зарплата составит 3 млн евро за сезон.

«Севилья» готова заплатить за 32-летнего футболиста 5 млн евро, «Аталанта» хочет 8-10 млн.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
24 января в 18:21
Кажется что это почти идеальная для всех сделка:
Аталанта сможет продать Гомеса не усилив конкурентов по СериАлу (думаю по цене +/- сойдутся - не велика разница в запросах)
Севилья - "за недорого" приобретёт крутого атакующего диспетчера, который ещё пару-тройку лет сможет приносить достаточно много пользы.
А сам Гомес, раз уж решил уйти от бергамасков - получит прекрасный шанс проявить себя в другом топовом чемпионате, в команде, которая тоже стабильно играет в Еврокубках...
Осталось дождаться только официального подтверждения сделки... =)
Субъективное мнение
Субъективное мнение
23 января в 21:13
А Мочни хорош, вовремя подсуетился... Лопетеги получит мастера в свое распоряжение.
Timeless
Timeless
23 января в 14:33
Если так то Гомес реальное усиление для Севильи.
A.S.A
A.S.A
23 января в 11:53
Гомес конечно же усилит Севилью.
Очень опытный и умный игрок, который может сделать результат в одиночку, еще и с отличным дальнем ударом, с хорошим пасом... с Окампосом могут составить отличную связку в атаке
dimagas2
dimagas2
23 января в 11:39
Не плохое решение,сплавили с Италии подальше.
drug01
drug01
23 января в 11:10
Желаем удачи и здоровья
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