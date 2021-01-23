Папу Гомес заключит контракт с «Севильей» на три года

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Севилье».
Сообщается, что Гомес уже договорился с испанским клубом о контракте. Футболист заключит договор до 2023 года, его зарплата составит 3 млн евро за сезон.
«Севилья» готова заплатить за 32-летнего футболиста 5 млн евро, «Аталанта» хочет 8-10 млн.
Очень опытный и умный игрок, который может сделать результат в одиночку, еще и с отличным дальнем ударом, с хорошим пасом... с Окампосом могут составить отличную связку в атаке
Очень опытный и умный игрок, который может сделать результат в одиночку, еще и с отличным дальнем ударом, с хорошим пасом... с Окампосом могут составить отличную связку в атаке