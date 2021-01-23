«Фиорентина» собирается подписать Лукаса Торрейру

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23 января 2021, 13:36

Источник со ссылкой на Tuttosport сообщает, что «Фиорентина» хочет подписать полузащитника «Арсенала» .

В настоящее время игрок выступает за «Атлетико» на правах аренды.

Напомним, что в ближайшее время нападающий «Спартака» Александр Кокорин должен перейти в «Фиорентину».