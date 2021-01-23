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«Фиорентина» собирается подписать Лукаса Торрейру

23 января 2021, 13:36

Источник со ссылкой на Tuttosport сообщает, что «Фиорентина» хочет подписать полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейру.

В настоящее время игрок выступает за «Атлетико» на правах аренды.

Напомним, что в ближайшее время нападающий «Спартака» Александр Кокорин должен перейти в «Фиорентину».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
23 января в 17:39
Вот это норм сделка
A.S.A
A.S.A
23 января в 15:09
Фиалки точечно усиливаются в это ТО это хорошо!
Надеюсь Чезаре Пранделли сколотит отличную команду во Флоренции, и клуб продлит с ним контракт. Проблем с финансами у фиалок нет, там проблема с управлением.
Остапчук 67
Остапчук 67
23 января в 13:40
Что-то "Фиорентина" слишком активна.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 января в 13:37
Пусть подпишит,если нужен
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