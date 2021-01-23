«Фиорентина» собирается подписать Лукаса Торрейру

Источник со ссылкой на Tuttosport сообщает, что «Фиорентина» хочет подписать полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейру.
В настоящее время игрок выступает за «Атлетико» на правах аренды.
Напомним, что в ближайшее время нападающий «Спартака» Александр Кокорин должен перейти в «Фиорентину».
Надеюсь Чезаре Пранделли сколотит отличную команду во Флоренции, и клуб продлит с ним контракт. Проблем с финансами у фиалок нет, там проблема с управлением.
Надеюсь Чезаре Пранделли сколотит отличную команду во Флоренции, и клуб продлит с ним контракт. Проблем с финансами у фиалок нет, там проблема с управлением.