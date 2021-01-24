Сульшер: «Я не удивлён, что Бруну забил со штрафного»

Наставник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу в Кубке Англии над «Ливерпулем».

Отличный матч. Парни забили красивые голы. Против «Ливерпуля» нужно хорошо обороняться, поскольку они сильны в атаке, но нам удалось ответить своими атаками на их выпады.

Я не удивлен, что Бруну забил со штрафного, ведь он отрабатывает их после каждой тренировки.