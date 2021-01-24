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Сульшер: «Я не удивлён, что Бруну забил со штрафного»

24 января 2021, 23:25
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в Кубке Англии над «Ливерпулем».

Отличный матч. Парни забили красивые голы. Против «Ливерпуля» нужно хорошо обороняться, поскольку они сильны в атаке, но нам удалось ответить своими атаками на их выпады.

Я не удивлен, что Бруну забил со штрафного, ведь он отрабатывает их после каждой тренировки.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
25 января в 08:42
Соглашусь, что в атаке сегодня получалось и атака выиграла этот матч а в обороне сыграли хуже чем в игре АПЛ.
cska vperiod
cska vperiod
25 января в 06:41
Бруну реально усилил МЮ.
ДАША Д
ДАША Д
25 января в 06:39
Похоже МЮ возрождается, а Ливерпуль на спаде.
ЮЗИК
ЮЗИК
25 января в 05:40
Рад что у МЮ налаживается
mihaluch
mihaluch
25 января в 03:17
Тренировки не пропали даром.
Оновтун
Оновтун
25 января в 01:50
Раздухарились) Еще на какое-то время факт, что Сульшер - это аналог зенитовского Семака, будет скрыт от фанатов МЮ😂
allemz
allemz
25 января в 00:33
Норвежский физрук уже не удивляется отскокам, настолько привык, ведь это чудовищный фарт МЮ и полное отсутствие тренерской мысли. Уповать на одного игрока - признак среднего беспомощного клуба.
И нахождение их на 1 месте вкупе с судейскими скандалами и открытая поддержка судей в СМИ вроде продажной шкуры Клаттенбурга - одно большое недоразумение.
drug01
drug01
24 января в 23:59
Работа не пропала даром!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 января в 23:59
Хлрошая игра была...
Leha-ha50
Leha-ha50
24 января в 23:58, ред.
Бруно оказался просто находкой для МЮ. Сразу вписался в основную обойму, да и по сути стал одним из лидеров команды. Парень явно добавил креатива в нападении, сам забивает, но и не жадничает , передачи раздает без малейшего сожаления. Ну а гол сегодня положил просто идеально, удар был просто выверенным. Будем надеяться , Бруно да и вся команда продолжат в том же духе и поборются и за кубок , и за чемпионство.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
24 января в 23:46
Он так умеет)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 января в 23:38
Просто чуваку повезло
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