Сульшер: «Я не удивлён, что Бруну забил со штрафного»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в Кубке Англии над «Ливерпулем».
Отличный матч. Парни забили красивые голы. Против «Ливерпуля» нужно хорошо обороняться, поскольку они сильны в атаке, но нам удалось ответить своими атаками на их выпады.
Я не удивлен, что Бруну забил со штрафного, ведь он отрабатывает их после каждой тренировки.
No stopping Bruno Fernandes 🔥#EmiratesFACup @ManUtd pic.twitter.com/gOCxdmJbOi— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 24, 2021
Всем здоровья.
Всем здоровья.