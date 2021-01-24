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Паратичи: «У нас нет потребностей покупать кого-либо в январе»

24 января 2021, 16:41

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о трансферных целях туринского клуба.

У нас нет потребностей покупать кого-либо в январе, но мы следим за рынком. Посмотрим, что произойдет.

Ранее ходили слухи, что «Юве» хочет подписать нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
24 января в 19:53
Взяли бы кокошу.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 января в 19:50
Там итак два состава
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 января в 18:31
Ждём покупок в феврале!
На своей волне
На своей волне ответ Qatar Airways (раскрыть)
24 января в 18:07
    КЭТиК
    КЭТиК
    24 января в 17:32
    Только результаты как-то не очень.
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    24 января в 17:25
    Раз нет своих идей, то я подскажу кого купить: молодой и подающий надежды Клаудио Писарро в свои всего-то сорок один с половиной лет может помочь Роналду и Морате в атаке, создав трио нападения на долгие годы; Хоакин или Бруну Алвеш в свои почти тридцать девять всегда подстрахуют ошибающегося де Лигта; а у Болоньи можно урвать на перспективу тридцати восьмилетнего Родриго Паласио.
    Видишь, Фабио, я не только подсказал кого вам можно купить, но ещё и выдержал список кандидатов в чётком соответствии туринским традициям.
    mihaluch
    mihaluch
    24 января в 17:22
    Покупать должен тренер а спортивного директора надо упразднить.
    STVA 1
    STVA 1
    24 января в 16:59
    А может возможностей особых нет. Так правильнее думаю.
    На своей волне
    На своей волне
    24 января в 16:55
    У Ювентуса нет спортивного директора. Я бы не доверил Паратичи даже шаурмой торговать.
    juvenale
    juvenale
    24 января в 16:46
    так ты бездарь никого толкового купить не можешь...а продать так вообще жесть
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    24 января в 16:45
    Вот и славно!
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