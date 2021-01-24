Паратичи: «У нас нет потребностей покупать кого-либо в январе»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о трансферных целях туринского клуба.
У нас нет потребностей покупать кого-либо в январе, но мы следим за рынком. Посмотрим, что произойдет.
Ранее ходили слухи, что «Юве» хочет подписать нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика.
Видишь, Фабио, я не только подсказал кого вам можно купить, но ещё и выдержал список кандидатов в чётком соответствии туринским традициям.
Видишь, Фабио, я не только подсказал кого вам можно купить, но ещё и выдержал список кандидатов в чётком соответствии туринским традициям.