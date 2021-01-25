Костакурта: «„Милан“ проиграл прекрасной „Аталанте“. Это была худшая игра»

Бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта прокомментировал поражение миланского клуба от «Аталанты» в матче 19-го тура Серии А.
«Милан» проиграл прекрасной «Аталанте». Это была худшая игра в сезоне.
Теперь команда должна правильно отреагировать. Многие говорят, что они не будут бороться за Скудетто, но я так не думаю.
Гонка до сих пор открыта между двумя миланскими командами, «Ювентусом» и четвертым клубом.
Например, треугольник Тео-Калулу-Тонали совсем не работает. Вот оттуда и продавили все атаки как «Аталанта», так и «Ювентус». Тео слаб в обороне, ему нужен Беннасер и хотя бы Романьоли. При треугольнике Тео-Романьоли-Беннасер Тео может участвовать в атаке и забирать на себя внимание соперников, потому что есть нормальная подстраховка. Ну, и Хакана не было, что является большой проблемой для клуба, который забивает очень много со стандартов.
Например, треугольник Тео-Калулу-Тонали совсем не работает. Вот оттуда и продавили все атаки как «Аталанта», так и «Ювентус». Тео слаб в обороне, ему нужен Беннасер и хотя бы Романьоли. При треугольнике Тео-Романьоли-Беннасер Тео может участвовать в атаке и забирать на себя внимание соперников, потому что есть нормальная подстраховка. Ну, и Хакана не было, что является большой проблемой для клуба, который забивает очень много со стандартов.