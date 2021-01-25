Костакурта: «„Милан“ проиграл прекрасной „Аталанте“. Это была худшая игра»

Бывший футболист «Милана» прокомментировал поражение миланского клуба от «Аталанты» в матче 19-го тура Серии А.

«Милан» проиграл прекрасной «Аталанте». Это была худшая игра в сезоне.

Теперь команда должна правильно отреагировать. Многие говорят, что они не будут бороться за Скудетто, но я так не думаю.

Гонка до сих пор открыта между двумя миланскими командами, «Ювентусом» и четвертым клубом.