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Костакурта: «„Милан“ проиграл прекрасной „Аталанте“. Это была худшая игра»

25 января 2021, 13:18
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 3Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта прокомментировал поражение миланского клуба от «Аталанты» в матче 19-го тура Серии А.

«Милан» проиграл прекрасной «Аталанте». Это была худшая игра в сезоне.

Теперь команда должна правильно отреагировать. Многие говорят, что они не будут бороться за Скудетто, но я так не думаю.

Гонка до сих пор открыта между двумя миланскими командами, «Ювентусом» и четвертым клубом.

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Все комментарии
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25 января в 13:59
У Аталанты лучше только в Лиги Чемпионов разок получилось в этом сезоне.
Ozabot
Ozabot
25 января в 13:58
Игра была вообще никакущая. По-идее, «Милану» нужна модель игры, когда надо обороняться, а сейчас только атаковать умеют.
Например, треугольник Тео-Калулу-Тонали совсем не работает. Вот оттуда и продавили все атаки как «Аталанта», так и «Ювентус». Тео слаб в обороне, ему нужен Беннасер и хотя бы Романьоли. При треугольнике Тео-Романьоли-Беннасер Тео может участвовать в атаке и забирать на себя внимание соперников, потому что есть нормальная подстраховка. Ну, и Хакана не было, что является большой проблемой для клуба, который забивает очень много со стандартов.
MaxRnD
MaxRnD
25 января в 13:39
Не гры в Милане очень медленные и ленивые, никакой Ибрагимович не поможет
Бот Прогнозов
Бот Прогнозов
25 января в 13:36
Хороший человек Костакурта, таких не много было в Милане, но как игрок слабоват очень был.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 января в 13:31
Это начало длинного спада.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 января в 13:21
Нормальная была игра,просто не повезло!
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