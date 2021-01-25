Президент «Атлетико»: «Идём первыми, но впереди ещё много матчей»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо порассуждал о шансах команды на победу в Ла Лиге, а также высоко отозвался об игре форварда .

Мы можем выиграть чемпионат, а можем и проиграть. Мы на середине сезона, впереди долгий путь. Идем первыми, но впереди еще много матчей.

Когда до конца сезона останется три матча, тогда я скажу вам, что мы будем чемпионами. Наша команда очень хороша, это дает уверенность перед следующими матчами. У нас все хорошо складывается, игроки знают, что от них требуется, мы забиваем и побеждаем.

Суарес? Мы всегда знали, что Луис — лучший центральный нападающий в Европе, нам повезло, что он с нами, все счастливы.

Что касается Фелиша, то никто не сомневается, что он отличный игрок. Если тренер меняет тебя, то не нужно злиться или беспокоиться. Ни игроки, ни тренер, ни болельщики не хотят проигрывать, а когда проигрываешь, ты злишься.