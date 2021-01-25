«Кавани сказал мне бить во вратарский угол». Бруну — о голе со штрафного

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, кто посоветовал ему, как исполнять штрафной удар, с которого он забил победный мяч во встрече с «Ливерпулем» (3:2) в Кубке Англии.
Счастлив, что мы победили, вот и все. Я доволен, когда удается забить, но на самом деле неважно, кто оформит гол.
Я работаю над такими ударами, и этот получился удачным. Кавани сказал мне бить во вратарский угол, и это сработало.
No stopping Bruno Fernandes 🔥#EmiratesFACup @ManUtd pic.twitter.com/gOCxdmJbOi— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 24, 2021
Всем здоровья.
Всем здоровья.