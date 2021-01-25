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«Кавани сказал мне бить во вратарский угол». Бруну — о голе со штрафного

25 января 2021, 12:04
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, кто посоветовал ему, как исполнять штрафной удар, с которого он забил победный мяч во встрече с «Ливерпулем» (3:2) в Кубке Англии.

Счастлив, что мы победили, вот и все. Я доволен, когда удается забить, но на самом деле неважно, кто оформит гол.

Я работаю над такими ударами, и этот получился удачным. Кавани сказал мне бить во вратарский угол, и это сработало.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
25 января в 16:45
Эдинсон на опыте.
lobsterdam
lobsterdam ответ sihafazatron (раскрыть)
25 января в 16:16
не видно, потому что защита и средняя линия не снабжала его мячами. В отличие, скажем, от паралитика Марса, он много двигается и пытается сковывать действия защиты противника, прессингует, несмотря на то, что постарше будет Марса....Короче, к Матадору претензий нет!
sihafazatron
sihafazatron
25 января в 13:03
Кавани всю игру видно не было, а потом заработал штрафной и дал грамотный совет))
Leha-ha50
Leha-ha50
25 января в 12:57
Гол конечно знатным получился, ювелирно положил в уголок, вроде и не очень сильно, но главное - очень точно. В целом МЮ выглядел посолиднее, чувствовалась уверенность была у них в своих силах . А у Ливерпуля черная полоса затянулась, когда они с нее выберутся пока неясно. Будем понаблюдать дальнейшее развитие событий. Борьба в Англии идет напряженная, тем интереснее.
Всем здоровья.
R0100V
R0100V
25 января в 12:39
Кавани - наводчик орудия
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
25 января в 12:05
Выходит без Кавани не забил бы ? ))
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