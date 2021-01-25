Гаттузо — о поражении от «Вероны»: «Так играть нельзя, если хотим в ЛЧ»

Главный тренер «Наполи» прокомментировал поражение своей команды в матче 19-го тура Серии А с «Вероной» (1:3).

Я принимаю решения, поэтому, когда мы не выигрываем, это моя ответственность. Это разочаровывает, потому что у нас был правильный план игры, мы усложнили им задачу, создали четыре или пять голевых моментов в первом тайме и могли решать исход игры.

Наша цель — вернуться в Лигу чемпионов, нельзя так играть. Мы берем на себя инициативу, а затем разваливаемся при первых же признаках трудностей, продолжать в том же духе будет трудно. Я не могу сделать это сам, нам всем нужно проанализировать происходящее и свести к минимуму ошибки.