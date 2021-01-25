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Гаттузо — о поражении от «Вероны»: «Так играть нельзя, если хотим в ЛЧ»

25 января 2021, 09:55
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона3 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение своей команды в матче 19-го тура Серии А с «Вероной» (1:3).

Я принимаю решения, поэтому, когда мы не выигрываем, это моя ответственность. Это разочаровывает, потому что у нас был правильный план игры, мы усложнили им задачу, создали четыре или пять голевых моментов в первом тайме и могли решать исход игры.

Наша цель — вернуться в Лигу чемпионов, нельзя так играть. Мы берем на себя инициативу, а затем разваливаемся при первых же признаках трудностей, продолжать в том же духе будет трудно. Я не могу сделать это сам, нам всем нужно проанализировать происходящее и свести к минимуму ошибки.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
25 января в 12:00
Да купили бы себе уже какого-нибудь центрнапа. Толку от моментов, если в итоге завершать некому? Хоть того же Кутроне бы взяли в аренду, он все равно волкам не нужен. Или Диего Косту на полсезона. А то сидят и молятся на выздоровление Осимхена, который вообще возможно не будет играть в этом сезоне.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 января в 11:17
С тренером Гаттузо попасть в ЛЧ будет трудно.
David Young
David Young ответ ДАША Д (раскрыть)
25 января в 10:27
И это уже не первый год так.
ДАША Д
ДАША Д
25 января в 10:22
Верона в этом году не подарок.
David Young
David Young ответ sv_1969 (раскрыть)
25 января в 10:10
Верона - весьма крепкий середняк, а Наполи сейчас хотя и силён, но нестабилен. Так что исход не слишком удивителен, хотя и нелегко был угадать его.
sv_1969
sv_1969
25 января в 10:07
Думал ничейка будет!А тут вона как)
cska vperiod
cska vperiod
25 января в 09:59
А поражение то заслуженное.
sihafazatron
sihafazatron ответ drug01 (раскрыть)
25 января в 09:58
Ты прям свои комментарием дополнил слова галустяна)))
drug01
drug01
25 января в 09:55
Так продолжать играть нельзя
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