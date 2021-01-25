Моуриньо: «Не могу просто дать Бэйлу игровое время. Минуты надо заработать»

Главный тренер «Тоттенхэма» рассказал, почему арендованный у «Реала» вингер редко выходит на поле.

Я не могу дать ему игровое время. Все мы знаем, с какими трудностями он сталкивался в течение пары сезонов. Знаем, что он приехал травмированным. Знаем, что и в этом сезоне были небольшие повреждения.

Самое главное для него — быть стабильным, тренироваться без каких-либо проблем. Когда игрок постоянно тренируется, выдерживает высокую интенсивность, тогда он готов. Я не могу просто давать ему игровое время, минуты надо зарабатывать. Для меня это большая разница.