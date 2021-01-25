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Моуриньо: «Не могу просто дать Бэйлу игровое время. Минуты надо заработать»

25 января 2021, 10:32

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо рассказал, почему арендованный у «Реала» вингер Гарет Бэйл редко выходит на поле.

Я не могу дать ему игровое время. Все мы знаем, с какими трудностями он сталкивался в течение пары сезонов. Знаем, что он приехал травмированным. Знаем, что и в этом сезоне были небольшие повреждения.

Самое главное для него — быть стабильным, тренироваться без каких-либо проблем. Когда игрок постоянно тренируется, выдерживает высокую интенсивность, тогда он готов. Я не могу просто давать ему игровое время, минуты надо зарабатывать. Для меня это большая разница.

Недавно Моуриньо откровенно поговорил с Бэйлом на одной из тренировок команды.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 января в 14:43
очень правильный подход ...
но с Бэйлом уже никому не совладать, к сожалению !
Baggio94
Baggio94
25 января в 22:12
Хрусталь, который ещё и закапывает себя собственными капризами.
AgamagA..
AgamagA..
25 января в 17:18
Коррупционер хочет откат от зарплаты валийца.
Лучше бы Бэйл играл гольф в Мадриде.
lobsterdam
lobsterdam
25 января в 16:18
Ну а с другой стороны, если его не выпускать на поле, то как он может заработать эти минуты, может деньгами?
Сантус
Сантус
25 января в 14:57
Зачем зарабатывать минуты если можно просто зарабатывать деньги?Бэйл уже давно сделал выбор.Контракт дорубит и свалит в закат...)
berda2003
berda2003
25 января в 13:40
не туда гарет перешёл - балдеть жозе не даст...
Caniggia
Caniggia
25 января в 13:21
Бэйл совсем обленился. Его давно надо было в глухой запас засунуть, пусть посидит и подумает, как зарабатывают место в составе. Моур абсолютно прав, надо быть пожестче с этим зажравшимся гольфистом.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 января в 12:22
Это так!Но наверное трудолюбие и упорство не его конек!Решил пойти простым путем!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
25 января в 12:19
Согласен , скорость - его главное оружие, но и техникой парень был не обделен и удар у него был хорош......Но все это в прошлом.
Гриша Гриша
Гриша Гриша
25 января в 11:57
Совсем раскис Бейл, видимо площадки для гольфа в Мадриде получше чем в Лондоне.
Бубнин
Бубнин
25 января в 11:56
Он и не играя хорошо зарабатывает.
ЮЗИК
ЮЗИК
25 января в 11:37
С Бейлом это не пройдёт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 января в 11:32
У Моура не забалуешь. За давние заслуги никто в состав не поставит. А Бэйл в последнее время трудолюбием не отличался, да и сейчас вряд ли изменился. Вот поэтому и будет сидеть на лавочке, если за ум не возьмётся...
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 января в 11:30
Мне кажется Гарет сам понимает что он закончился как игрок в футбол!Ведь с сезона 16/17 по настоящее время у него было 14 травм!!!! И одна инфекция! Часто травмировал малую берцовую и также приводящую мышцу!А все это скорости не добавляет!А козырь Бэйла все же это скорость!А раз нет её то можно просто досидеть на зарплате!
Вспомнился эпизод из жизни Бэйла который наглядно говорит о былом его козыре!
ДАША Д
ДАША Д
25 января в 11:24
Надо признать: Моуриньо ошибся с арендой.
Остапчук 67
Остапчук 67
25 января в 11:16
Зачем Бэйла брали?
Leha-ha50
Leha-ha50
25 января в 11:06
Зачем вообще надо было брать Бэйла. Парень два года валял дурака, капризничал, просто хотел сидеть и получать деньги. Лавка мастерства не прибавляет, плюс парень очень часто травмируется. И зачем он сдался шпорам??? Реанимировать его вряд ли удастся , человек просто забросил футбол , сидит и получает хорошую зарплату. Не жизнь , а малина. Похоже Бэйл с футболом завязал.
Всем здоровья.
particular
particular
25 января в 10:47
Всё знал и всё таки притащил, а теперь про какие-то заработки толкует... Бэйл не сильно похож на того, кто скрепя зубами выгрызает себе игровое время...
sihafazatron
sihafazatron
25 января в 10:41
Зачем вообще брали его? В кубках и в ле можно было и кого-то из молодёжи наигрывать
David Young
David Young
25 января в 10:33
Это разумный подход. Тренер не обязан никому давать игровое время просто потому что.
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