ПСЖ предложил Рамосу трёхлетний контракт с зарплатой 15 млн евро за сезон

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос получил предложение о трехлетнем контракте от «Пари Сен-Жермен», сообщает Goal со ссылкой на Onda Cero.
По информации источника, чемпионы Франции готовы платить 34-летнему футболисту 15 миллионов евро за сезон. «Реал» на данный момент не способен платить аналогичную сумму своему капитану из-за текущих финансовых трудностей.
Рамос может свободно общаться с потенциальными покупателями, так как вступил в последние шесть месяцев своего контракта с мадридским клубом.
Однако недавно сообщалось, что Рамос не перейдёт в ПСЖ из «Реала» из-за джентльменского соглашения клубов.