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ПСЖ предложил Рамосу трёхлетний контракт с зарплатой 15 млн евро за сезон

26 января 2021, 11:48

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос получил предложение о трехлетнем контракте от «Пари Сен-Жермен», сообщает Goal со ссылкой на Onda Cero.

По информации источника, чемпионы Франции готовы платить 34-летнему футболисту 15 миллионов евро за сезон. «Реал» на данный момент не способен платить аналогичную сумму своему капитану из-за текущих финансовых трудностей.

Рамос может свободно общаться с потенциальными покупателями, так как вступил в последние шесть месяцев своего контракта с мадридским клубом.

Однако недавно сообщалось, что Рамос не перейдёт в ПСЖ из «Реала» из-за джентльменского соглашения клубов.

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Все комментарии
BARCOFETT
BARCOFETT
26 января в 20:23
Рамос видать французский уже выучил.
DEIVID_1
DEIVID_1
26 января в 15:03
Да вали уже из Реала. Всё там выиграл. Смысла нет оставаться в клубе, да ещё и за меньшее бабло.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 января в 13:40
Рамос обломился!
Legend 6
Legend 6
26 января в 12:35
Интересно) что выберет, жизнь или кошелек?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 января в 12:30
Надо переходить и играть.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
26 января в 12:21
если не утка, то уйдет, скорее всего утка...
NOVA
NOVA
26 января в 12:17
надеюсь Серега настоящий Мадридист и не уйдет из Реала!! а контракт ему надо предложить по системе 1+1 с сохранением зп!!
ДАША Д
ДАША Д
26 января в 12:13
Условия вполне хорошие.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 января в 12:13
Скоро всё узнаем...
Ironigor
Ironigor
26 января в 12:13
Рамос мне кажется не уйдёт в ПСЖ . Он капитан Реала !!!
mihaluch
mihaluch
26 января в 12:09
Вот и увидим джентельмен Рамос или нет.
Futurista
Futurista ответ shlomo (раскрыть)
26 января в 12:02
Cat01
Cat01
26 января в 11:57
Неужели будет думать???
shlomo
shlomo
26 января в 11:51
Опа....начинается разброс деньгами и это в условии пандемии..
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