ПСЖ предложил Рамосу трёхлетний контракт с зарплатой 15 млн евро за сезон

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26 января 2021, 11:48

Защитник мадридского «Реала» получил предложение о трехлетнем контракте от «Пари Сен-Жермен», сообщает Goal со ссылкой на Onda Cero.

По информации источника, чемпионы Франции готовы платить 34-летнему футболисту 15 миллионов евро за сезон. «Реал» на данный момент не способен платить аналогичную сумму своему капитану из-за текущих финансовых трудностей.

Рамос может свободно общаться с потенциальными покупателями, так как вступил в последние шесть месяцев своего контракта с мадридским клубом.