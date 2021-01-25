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«Бавария» нашла замену Алабе в «Вильярреале»

25 января 2021, 16:28

«Бавария» определила защитника «Вильярреала» Пау Торреса в качестве трансферной цели, сообщает Goal со ссылкой на Marca.

По информации источника, чемпионы Германии рассматривают 24-летнего футболиста как возможную замену Давиду Алабе, который, похоже, летом покинет мюнхенский клуб.

В текущем сезоне Торрес принял участие в 20 матчах Ла Лиги за «Вильярреал», в которых отметился двумя голами.

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Все комментарии
kyxy
kyxy
26 января в 05:44
Нужно сейчас брать и отстранять алабу. Чтобы без игрового тонуса ехал в новый клуб
ЮЗИК
ЮЗИК
25 января в 22:54
Алабе будет трудно найти замену
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
25 января в 22:49
Ну если устроить хорошую чистку своих рядов, то можно набрать хорошую сумму, просто Реал бредит Мбаппе, а в Барсе пока не пройдут выборы вообще непонятная ситуация, но если продать условного Дембеле или Гриза или Коутиньо то можно с легкостью взять Пау
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
25 января в 22:36
У них финансы поют романсы!
95-shishani-95
95-shishani-95
25 января в 20:32
А чем занимается Реал Мадрид? Почему не покупает Пау?
A.S.A
A.S.A
25 января в 17:04
Поу сейчас один из лучших центральных защитников в Испании.
Не знаю почему Реал и Барселона,которые так нуждаются в центральных защитниках до сих пор не приобрели его...?!
А вот Баварию можно только поздравить!
shlomo
shlomo
25 января в 16:32, ред.
Кто ищет тот всегда найдет
Против ЦСКА
Против ЦСКА
25 января в 16:29
Свято место пусто не бывает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 января в 16:29
Торес хорошая замена!
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