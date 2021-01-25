«Бавария» нашла замену Алабе в «Вильярреале»

«Бавария» определила защитника «Вильярреала» Пау Торреса в качестве трансферной цели, сообщает Goal со ссылкой на Marca.
По информации источника, чемпионы Германии рассматривают 24-летнего футболиста как возможную замену Давиду Алабе, который, похоже, летом покинет мюнхенский клуб.
В текущем сезоне Торрес принял участие в 20 матчах Ла Лиги за «Вильярреал», в которых отметился двумя голами.
Не знаю почему Реал и Барселона,которые так нуждаются в центральных защитниках до сих пор не приобрели его...?!
А вот Баварию можно только поздравить!
Не знаю почему Реал и Барселона,которые так нуждаются в центральных защитниках до сих пор не приобрели его...?!
А вот Баварию можно только поздравить!