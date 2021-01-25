«Бавария» нашла замену Алабе в «Вильярреале»

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25 января 2021, 16:28

«Бавария» определила защитника «Вильярреала» в качестве трансферной цели, сообщает Goal со ссылкой на Marca.

По информации источника, чемпионы Германии рассматривают 24-летнего футболиста как возможную замену , который, похоже, летом покинет мюнхенский клуб.

В текущем сезоне Торрес принял участие в 20 матчах Ла Лиги за «Вильярреал», в которых отметился двумя голами.