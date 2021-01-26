«Динамо» и фонд «Второе дыхание» представили благотворительный проект

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26 января 2021, 16:11

«Динамо» и фонд «Второе дыхание» представляют совместный благотворительный проект.

Задача инициативы — обеспечить экипировкой детей, занимающихся футболом в разных городах страны.

В рамках проекта клубом было принято решение передать фонду более 10 тысяч вещей из коллекций предыдущих сезонов. «Второе дыхание» — крупнейшая некоммерческая организация страны, которая занимается сбором, перераспределением и переработкой одежды. Сотрудники сортируют экипировку и доставляют ее в образовательные учреждения в регионах.

Первыми динамовскую форму получили воспитанники школы-интерната для детей с нарушением речи из поселка Петровский Ярославской области: 14 ребят стали обладателями именных футболок с номерами и зимней экипировки.

Кроме того, сотрудники «Второго дыхания» уже побывали в Детско-юношеской спортивной школе в городе Нелидово в Тверской области, в Республиканской специальной общеобразовательной школе имени Н. А. Галлямова в Казани и Социальном приюте для детей и подростков «Шатлык» в селе Пестрецы, республика Татарстан.

— Футбольный клуб «Динамо» обратился к нам летом с предложением направить спортивную экипировку на благотворительность. – рассказала координатор благотворительных программ фонда «Второе дыхание» Юлия Селезнева. – Мы определили, что ее получат школы-интернаты, спортивные школы и спецшколы, и сейчас очень рады этому новому опыту и сотрудничеству с «Динамо». Видя, как воспринимают наши предложения директоры и тренеры этих школ, мы понимаем, насколько им это важно. Надеемся, что качественная форма послужит дополнительным стимулом ребятам для занятий спортом и достижения побед.

Благотворительный проект «Динамо» и фонда «Второе дыхание» продолжится до лета 2021 года. Планируется, что в ближайшее время экипировка бело-голубых отправится в образовательные учреждения Костромской, Тверской, Ярославской областей и Татарстана.

Узнать более подробную информацию о фонде «Второе дыхание» можно на сайте.