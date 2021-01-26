«Челси» перестал интересоваться Райсом после ухода Лэмпарда

«Челси» не собирается приобретать полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.
Как сообщается, хавбек являлся трансферной целью бывшего наставника «синих» Фрэнка Лэмпарда, однако с уходом из клуба английского специалиста «Челси» сосредоточит своё внимание на других игроках.
В нынешнем сезоне Райс провёл 20 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.
Да и сам Райс неплохо обжился в Вест Хэме - пусть пока в их составе опыта набирается...
Да и сам Райс неплохо обжился в Вест Хэме - пусть пока в их составе опыта набирается...