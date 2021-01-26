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«Челси» перестал интересоваться Райсом после ухода Лэмпарда

26 января 2021, 19:50

«Челси» не собирается приобретать полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Как сообщается, хавбек являлся трансферной целью бывшего наставника «синих» Фрэнка Лэмпарда, однако с уходом из клуба английского специалиста «Челси» сосредоточит своё внимание на других игроках.

В нынешнем сезоне Райс провёл 20 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

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BDA81
BDA81
27 января в 15:13
Удачна связка получилась. Соучек-Райс
dzvinka
dzvinka ответ BDA81 (раскрыть)
27 января в 13:39
тоже верно, но потеря Соучека мне кажется была бы куда ощутимей... 20 матчей 7 голов, опорник)) просто чума. И купили всего за 16кк євро. Мега удачній трансфер
протон1
протон1
26 января в 21:11
столько затрат сделал лемпард. дали ему карт бланш. дали все условия. все в смарку. ( сейчас кого купили при нем. продают. и новых под нового берут.
BDA81
BDA81 ответ dzvinka (раскрыть)
26 января в 20:55
Нормально, его и не собирались отпускать))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 января в 20:53
Этому тренеру не нужен!
dzvinka
dzvinka
26 января в 20:42
ВХ перегнул палку и не успел заработать)))
drug01
drug01
26 января в 20:42
Новый тренер новые игроки
shlifen
shlifen
26 января в 20:15, ред.
Может оно и к лучшему - за Райса пришлось бы заплатить кучу денег, а ведь у Челси и так не маленький "ростер" футболистов центра поля: Канте, Жоржиньо, Маунт, Ковачич, Хаверц, Гилмор - для 2-3 позиций в центре поля - вполне достаточно и разнообразно. Нужно только "настроить" игру в центре чтобы они играли "как единый оркестр". Думаю до лета Челси уже никого закупать не будет, а новый тренер скорее будет приноравливаться к этому набору игроков...
Да и сам Райс неплохо обжился в Вест Хэме - пусть пока в их составе опыта набирается...
ДАША Д
ДАША Д
26 января в 19:52
Новая метла захочет других игроков.
Gahi
Gahi
26 января в 19:52
У каждого тренера свои взгляды на игроков.
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