«Челси» перестал интересоваться Райсом после ухода Лэмпарда

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26 января 2021, 19:50

«Челси» не собирается приобретать полузащитника «Вест Хэма» .

Как сообщается, хавбек являлся трансферной целью бывшего наставника «синих» , однако с уходом из клуба английского специалиста «Челси» сосредоточит своё внимание на других игроках.

В нынешнем сезоне Райс провёл 20 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.