Нападающий «Барселоны» начал брать уроки французского языка. Об этом сообщает журналист Жоффруа Гаретье.

По имеющейся у меня информации, Лионель Месси и вся его семья берут уроки французского. Зачем брать уроки французского, если ты хочешь перейти в «Манчестер Сити»? В этом нет смысла. Мой источник очень надежен. Финансовый кризис больше не позволяет «Барселоне» платить зарплату Месси. Его жена также будет иметь право голоса при выборе следующего клуба Месси. В борьбе между Парижем и Манчестером побеждает Париж.