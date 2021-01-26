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Месси начал изучать французский язык. Лео может перейти в ПСЖ

26 января 2021, 17:44

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси начал брать уроки французского языка. Об этом сообщает журналист Жоффруа Гаретье.

По имеющейся у меня информации, Лионель Месси и вся его семья берут уроки французского. Зачем брать уроки французского, если ты хочешь перейти в «Манчестер Сити»? В этом нет смысла. Мой источник очень надежен. Финансовый кризис больше не позволяет «Барселоне» платить зарплату Месси. Его жена также будет иметь право голоса при выборе следующего клуба Месси. В борьбе между Парижем и Манчестером побеждает Париж.

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Все комментарии
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 15:51
Неужели ставка на Дембеле+Гризман делается????🤦‍♂️
112910415
112910415
27 января в 12:24
логика бесспорная, верим сходу !
dzvinka
dzvinka
27 января в 01:46
сава, посижур, гибен зи ми битте лоялти бонус ту май батя оффшор
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
27 января в 01:04
Месси отказал Спартаку, значит наверняка размышляет о Зените)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 января в 00:47
Я тоже учил французский язык...12 лет назад...не был в Париже...не был в ПСЖ...и не собираюсь....

Абсурд крепчает..)))
Месси учит французский - ждём его в ПСЖ...
Месси съел пиццу - вопрос с переездом в Италию почти решён...
Месси купил зонтик - он на 99% в АПЛ...
У Месси оранжевые шнурки - до переезда в Голландию остались считанные часы...
и т.д.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
26 января в 23:42
Значит договорились о продаже Мбаппе.
Троих их с неймаром не потянут.
А жаль, было бы интересно.
Альфамен
Альфамен ответ BARCOFETT (раскрыть)
26 января в 22:04
Будущее у Барсы есть???Интересно какое...мое мнение,место с 5 по 10 наверное где-то так.
Futurista
Futurista ответ Little Caprice (раскрыть)
26 января в 21:33
Учитывая что Месси знает каталанский, французский для него не проблема...
Caniggia
Caniggia
26 января в 21:12
А жаб и лягушек жрать уже привык?
cska1948
cska1948 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
26 января в 21:12, ред.
Фёдор, ты всё правильно говоришь, логично. Но! Месси вырос в Барсе! В Барсе стал тем, кем стал! Клуб всегда шёл ему на встречу и потакал всем его капризам. А теперь, когда у клуба наступили непростые времена Месси его ПРЕДАЁТ! На поверку оказалось, что вся любовь Месси была не к клубу, а к его кошельку! Такой человек, по моему, не заслуживает и капли уважения! Интересно, как отреагируют на его предательство фанаты Барселоны?
Хороший Малый
Хороший Малый
26 января в 21:01
Месси врядли поможет взять ЛЧ Псж.
протон1
протон1
26 января в 20:57
может он с детства мечтал играть за псж аахахахах
Интер Рулит
Интер Рулит
26 января в 20:53
лучше бы в Россию сваливал.У нас очень любят кумиров,не взирая на его последующие результаты.А денег бы платили точно не меньше,чем в том же Манчестер Сити.Зато в России и выкладываться не требовалось бы.Выходи стандартно на поле,пинай мячик и получай себе те же лямы,что в Париже или Манчестере
13 RUS
13 RUS
26 января в 20:43
Не удивительно, была же инфа, что из клуба хочет уйти
goalaktika
goalaktika ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
26 января в 20:39
Китайский язык будет посложнее)
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
26 января в 20:24
Может, лучше в Шанхай, а не в Париж? Там, вроде, платят больше...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
26 января в 20:16
Месси купил круассаны в супермаркете. Он реально может перейти в ПСЖ.
Мэверик
Мэверик
26 января в 20:16
    Valerii
    Valerii ответ BARCOFETT (раскрыть)
    26 января в 20:11
    В эту Барсу Хави никогда не прейдет. Зачем ему портить карьеру и послужной список. Он умный человек.
    Hamman
    Hamman
    26 января в 20:07
    !
    Бот Прогнозов
    Бот Прогнозов
    26 января в 20:06
    Тугарин Змый
    Тугарин Змый
    26 января в 20:01, ред.
      League1
      League1
      26 января в 19:50
      Кто-то месе в шутку сказал, что в Манчестере все говорят только по французски, а он бедолага поверил.
      c8z6fxtpk338
      c8z6fxtpk338
      26 января в 19:44
      Как-то Суарес язык изучал,
      Весь Сериал его сразу встречал,
      Также и Месси по слухам уже
      Скоро примерит цвета ПСЖ)

      PS:
      Но никто так и не понял
      Самой сути между строк,
      Что наладит в обороне
      И в атаке связь игрок.
      allemz
      allemz ответ Nazi (раскрыть)
      26 января в 19:22
      Бог на стороне катарцев))
      ilyafrom
      ilyafrom
      26 января в 19:22
      В ПСЖ сможет поднять статистику голов и обогнать Роналду
      Nazi
      Nazi
      26 января в 19:17
      Тьфу ты... Лицезреть лейси с его тупой мордой в славном городе Париже будет очень прискорбно. Дай бог МанСити подсуетится и перехватит.....
      allemz
      allemz ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      26 января в 19:06
      Это более чем хорошечно, КДБ получит свою заслуженную прибавку к ЗП! Если слухи правдивы)
      AgamagA..
      AgamagA..
      26 января в 18:59
      Подходящая лига для возраста, и по деньгам насытят Месси.
      ermak6848
      ermak6848
      26 января в 18:58
      Пора феню по-русски изучать...
      внатуре
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