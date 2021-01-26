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Агент Мусы: «Переговоры с ЦСКА не завершились»

26 января 2021, 21:06

Тони Харрис, агент бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы, не исключил вариант, что его клиент может вернуться в московский клуб.

Переговоры с ЦСКА не завершились, но, скорее всего, Ахмед поедет в Англию.

Напомним, что интерес к Мусе проявляют «Вест Бромвич» и «Вест Хэм».

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Все комментарии
112910415
112910415
27 января в 12:34
видимо, всё в прошлом у спортсмена
Союзник противников
Союзник противников
27 января в 10:18
Новые власти ЦСКА точечно не занимаются,а бьют по площадям,склоняясь к принципам деятельности нынешнего "Зенита"-"Закинул старик сеть в море..."
Тосун,Муса,Хрен С Бугра,а в сухом остатке будет суперфорвард из команды "Комбайн" дяревни Партизанская Белоруссии,или резервист "Уфы".
cska vperiod
cska vperiod
27 января в 07:30
Мусик уже не тот, что был в ЦСКА.
ЮЗИК
ЮЗИК
26 января в 22:10
Отпустите его уже
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
26 января в 21:55
Можно было бы вернуть Ахмеда, но уж точно не любыми путями за любые деньги, на адекатную зарплату.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
26 января в 21:54
Произойти может...только как правило лет через 50...не раньше...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
26 января в 21:53
Когда-то и полёт в космос казался фантастикой! Так что в жизни может произойти всякое. Тем более, Дзюба с детства за Спартак!
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
26 января в 21:50
Не, это фантастика в стиле Брэдбери)...
cska1948
cska1948 ответ МапС (раскрыть)
26 января в 21:45
Дзюба в Тарасовку!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 января в 21:43
Если в Англию, то скорее всего в Чемпионшип.
МапС
МапС
26 января в 21:35, ред.
Ностальжи... Типа назад в будусчее. Промес в Спартак, Муса в Цска... Кто исчо куда вернется следуюсчий?
cska1948
cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
26 января в 21:34
Григорич, добрый вечер! Нам нужен хороший игрок не в прошедшем времени, а в настоящем!
CSKA2012
CSKA2012 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
26 января в 21:33
Был - ключевое слово ))
cska1948
cska1948
26 января в 21:32
"...скорее всего, Ахмед поедет в Англию..."
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Вот и пусть едет! Умерла, так умерла...
Leha-ha50
Leha-ha50
26 января в 21:30
Агент прямо из кожи лезет , старается обогатить свой карман, парень стареет , в мастерстве явно сдает, вот агент и пытается хоть что то поиметь. Англия - это не про Мусу. Там не СА, там бегать , пахать все 90 минут надо, а парень от этого уже явно отвык. Да и в целом Ахмед сильно сдал , игры за сборную - это только подтверждают. Маловероятно , что Ахмед сможет вернуться на свой прежний уровень. Но выбор за ним , посмотрим , где он в итоге окажется.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
26 января в 21:15
Не факт что Муса заиграет как играл в ЦСКА!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
26 января в 21:14
К сожалению он больше двух лет в серьезный футбол не играл. Аравия - это далеко не топ!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 января в 21:12
Хоть бы Муса вернулся!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
26 января в 21:11
Хотелось бы увидеть Мусу в ЦСКА. Хороший был игрок.
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