Агент Мусы: «Переговоры с ЦСКА не завершились»

Тони Харрис, агент бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы, не исключил вариант, что его клиент может вернуться в московский клуб.
Переговоры с ЦСКА не завершились, но, скорее всего, Ахмед поедет в Англию.
Напомним, что интерес к Мусе проявляют «Вест Бромвич» и «Вест Хэм».
Тосун,Муса,Хрен С Бугра,а в сухом остатке будет суперфорвард из команды "Комбайн" дяревни Партизанская Белоруссии,или резервист "Уфы".
Тосун,Муса,Хрен С Бугра,а в сухом остатке будет суперфорвард из команды "Комбайн" дяревни Партизанская Белоруссии,или резервист "Уфы".
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Вот и пусть едет! Умерла, так умерла...
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Вот и пусть едет! Умерла, так умерла...
Всем здоровья.
Всем здоровья.