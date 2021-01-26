Агент Мусы: «Переговоры с ЦСКА не завершились»

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26 января 2021, 21:06

Тони Харрис, агент бывшего нападающего ЦСКА , не исключил вариант, что его клиент может вернуться в московский клуб.

Переговоры с ЦСКА не завершились, но, скорее всего, Ахмед поедет в Англию.

Напомним, что интерес к Мусе проявляют «Вест Бромвич» и «Вест Хэм».