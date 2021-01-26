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«Всё решится в ближайшие два дня». Агент Данило — о переговорах с ЦСКА

26 января 2021, 14:10

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Ниццы» Данило, рассказал о ходе переговоров с ЦСКА касательно перехода бразильского футболиста.

Все решится в ближайшие два дня. Мы продолжаем вести переговоры с ЦСКА. Фотографии Данило в немецких аэропортах? Ему нужно было посетить специалиста, чтобы убедиться, что с ним все в порядке после травмы. Это был плановый осмотр, скоро Данило сможет приступить к тренировкам в «Ницце».

В текущем сезоне бразильский футболист сыграл в четырёх матчах Лиги 1, но результативными действиями не отметился.

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cska1948
cska1948 ответ oFANATo (раскрыть)
26 января в 21:49
"Ему нужно было посетить специалиста, чтобы убедиться, что с ним все в порядке после травмы."
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Так что медосмотр для ЦСКА у него ещё впереди.
oFANATo
oFANATo
26 января в 16:37, ред.
Если проходит медосмотр для ЦСКА....то это грамотный ход. Значит и договор будет составлен грамотно, будет играть - хорошо, а если будет постоянно травмироваться, то без денег уйдет обратно откуда пришел....как Абель Эрнандес
Serg_Diamond
Serg_Diamond
26 января в 16:35
Если согласится играть за еду, то можно брать
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 января в 16:19
Все мы люди, то бишь ЧЕЛОВЕКИ, мы предполагаем( что всё будет хорошо ), а располагает только БОГ)))))))))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
26 января в 15:46
Как бы потом грустить не пришлось :
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
26 января в 14:56
А не получится как с Б. Фуксом.? Всего 4 игры сыграл из 21 . Маловато. Мне не нравится эта история.
ДСА
ДСА
26 января в 14:36
Торги в самом разгаре.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ mihaluch (раскрыть)
26 января в 14:24
Второй сорт - не брак?
cska vperiod
cska vperiod
26 января в 14:21
Надо крепко подумать насколько он нам нужен.
SHMEL
SHMEL
26 января в 14:21
Вот когда решится, тогда и разговаривать о нем можно.
mihaluch
mihaluch
26 января в 14:21
С изьяном должны купить по дешовке.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
26 января в 14:18
Дай Бог, чтобы всё удачно для ЦСКА решилось,
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 января в 14:11
С гинером трудно торговаться...
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