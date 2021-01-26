«Всё решится в ближайшие два дня». Агент Данило — о переговорах с ЦСКА

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Ниццы» Данило, рассказал о ходе переговоров с ЦСКА касательно перехода бразильского футболиста.

Все решится в ближайшие два дня. Мы продолжаем вести переговоры с ЦСКА . Фотографии Данило в немецких аэропортах? Ему нужно было посетить специалиста, чтобы убедиться, что с ним все в порядке после травмы. Это был плановый осмотр, скоро Данило сможет приступить к тренировкам в «Ницце».