«Всё решится в ближайшие два дня». Агент Данило — о переговорах с ЦСКА

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Ниццы» Данило, рассказал о ходе переговоров с ЦСКА касательно перехода бразильского футболиста.
Все решится в ближайшие два дня. Мы продолжаем вести переговоры с ЦСКА. Фотографии Данило в немецких аэропортах? Ему нужно было посетить специалиста, чтобы убедиться, что с ним все в порядке после травмы. Это был плановый осмотр, скоро Данило сможет приступить к тренировкам в «Ницце».
В текущем сезоне бразильский футболист сыграл в четырёх матчах Лиги 1, но результативными действиями не отметился.
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Так что медосмотр для ЦСКА у него ещё впереди.
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Так что медосмотр для ЦСКА у него ещё впереди.
https://www.youtube.com/watch?v=7GSdgBftS3o