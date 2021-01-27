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Р. Билялетдинов: «Есть надежда на то, что Кокорин заиграет в „Фиорентине“»

27 января 2021, 13:29

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поддержал форварда Александра Кокорина, который накануне перебрался в «Фиорентину».

29 лет — не самый молодой возраст для игрока, но опыт может сыграть положительную роль для Кокорина. Есть надежда на то, что он заиграет. В этой команде большой спад, который во многом объясняется потерей Астори. Для них это был приличный удар и, наверное, поэтому команда так в Серии А и кувыркается. Кокорин может сильно им помочь.

Все зависит только от него. Но если будет тянуть на себя одеяло в ущерб команде, то ничего не получится.

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shlomo
shlomo
27 января в 13:36
Если не будет тунеядствовать, то шанс может появиться...
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