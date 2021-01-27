Р. Билялетдинов: «Есть надежда на то, что Кокорин заиграет в „Фиорентине“»

Бывший тренер «Рубина» поддержал форварда , который накануне перебрался в «Фиорентину».

29 лет — не самый молодой возраст для игрока, но опыт может сыграть положительную роль для Кокорина. Есть надежда на то, что он заиграет. В этой команде большой спад, который во многом объясняется потерей Астори. Для них это был приличный удар и, наверное, поэтому команда так в Серии А и кувыркается. Кокорин может сильно им помочь.

Все зависит только от него. Но если будет тянуть на себя одеяло в ущерб команде, то ничего не получится.