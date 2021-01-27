Луческу: «Верю, что Кокорин вернется в сборную России. Он заслужил это»

Бывший наставник «Зенита» , ныне возглавляющий киевское «Динамо», прокомментировал переход нападающего из «Спартака» в «Фиорентину».

Трансфер Кокорина в Италию очень важен не только для него, но и для всего российского футбола. Конечно, это большой сюрприз для всех, но именно его качества дали ему эту возможность. Саша быстрый и с хорошей техникой. Может, ему понадобится чуть-чуть изменить ментальность, профессиональную, в том числе. Но я надеюсь и верю, что он вернется в сборную России. Саша это заслужил.

Он не слишком возрастной игрок. На профессиональном уровне игроки после 30 лет еще больше благодарны за такой опыт. К тому же в Италии очень важна тактика, что сложнее дается молодым игрокам. Им нужно время, а Саша уже готов играть на таком уровне, ему будет проще. Вопрос в том, как он интегрируется в состав, но я верю, что он сможет заиграть.