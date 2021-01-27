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Луческу: «Верю, что Кокорин вернется в сборную России. Он заслужил это»

27 января 2021, 12:44

Бывший наставник «Зенита» Мирча Луческу, ныне возглавляющий киевское «Динамо», прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Трансфер Кокорина в Италию очень важен не только для него, но и для всего российского футбола. Конечно, это большой сюрприз для всех, но именно его качества дали ему эту возможность. Саша быстрый и с хорошей техникой. Может, ему понадобится чуть-чуть изменить ментальность, профессиональную, в том числе. Но я надеюсь и верю, что он вернется в сборную России. Саша это заслужил.

Он не слишком возрастной игрок. На профессиональном уровне игроки после 30 лет еще больше благодарны за такой опыт. К тому же в Италии очень важна тактика, что сложнее дается молодым игрокам. Им нужно время, а Саша уже готов играть на таком уровне, ему будет проще. Вопрос в том, как он интегрируется в состав, но я верю, что он сможет заиграть.

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112910415
112910415
27 января в 21:01
это беспочвенные фантазии, к сожалению
Serg_Diamond
Serg_Diamond
27 января в 17:35, ред.
Чем же это он "заслужил"? Миранчук тоже думал, что в Италии медом ему намазано, а по факту присел на лавку
mortid
mortid
27 января в 16:35
Чем же он это заслужил? позвольте спросить O_o Бред старого цыгана.
andrefino13
andrefino13
27 января в 14:27
А Коклрину надо в сборную? Не выходя на поле сломается и в Барселону...) Его команда уже давно поняла, что не обязательно играть в поле, чтобы хорошо зарабатывать. Как говорится :Без 8 и жизнь плоха.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 января в 14:01
Сборная от сильного Кокорина только выиграет. Дело за малым - станет ли Кокорин сильнее в Италии или нет. Для этого нужно завоевать место в составе. Это для начала. Не подвела бы застарелая травма, помешавшая заиграть в Спартаке.
Будет интересно понаблюдать за Кокориным в составе Фиорентины. Удачи ему в этом деле...
berda2003
berda2003
27 января в 13:23
какое дело цыганам до кокошки?
предлагает изменить ментальность, а сам понятие имеет, что это?
рассказываю: включает в себя взгляды, оценки, ценности, нормы поведения и морали, умонастроения, религиозную принадлежность...
мурческа, как думаешь, кокошка готов всё это изменить?... 56 цыганский...
Владимир 77
Владимир 77
27 января в 13:12
Уже сказал бы сразу"Верю,что Кокорин получит Золотой мяч"
Cat01
Cat01
27 января в 13:08
Какая почесть этому игроку......
drug01
drug01
27 января в 13:07
.... Уже в сборную????
ermak6848
ermak6848
27 января в 13:06
Мирча! Время покажет готов ли наш Шура за Родину постоять...
Ironigor
Ironigor
27 января в 12:53
Да пусть заиграет, и нам будет интересно посмотреть, Если заиграет !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 января в 12:51
Переход в "Фиорентину" не должен давать никаких дивидендов на попадание в состав сборной России. Надо ждать, как Александр проявит себя на поле.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 января в 12:49
Имеет право на мнение...
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