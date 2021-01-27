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Боярский сравнил Кокорина с голливудским актером

27 января 2021, 13:14

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Это его судьба, он выбрал интересную стезю — крепко играть в Европе. Надеюсь, что все негативные истории его обойдут и он станет на хороший, спортивный путь, который принесет ему успех.

Если он будет ходить в лидерах и станет голеадором — это только начало. Мне кажется, он правильно поступает. Тут ситуация, как у актеров с Голливудом: если есть шанс проявить себя, то нужно ехать и показывать.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
27 января в 17:26
Ну, поголивудить Кокорин умеет...
MaxRnD
MaxRnD
27 января в 14:50
Ну, да, если только с Джимом Керри
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 января в 14:48
Так буквально уже почти снимался у Квентина Тарантино
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Legend 6 (раскрыть)
27 января в 14:27
И его тоже!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
27 января в 14:20
Было бы что показывать!
sihafazatron
sihafazatron
27 января в 13:43
Честно говоря, от кокорина ничего общего не жду, но все равно любопытно будет понаблюдать))
Legend 6
Legend 6 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
27 января в 13:34
Под словом пурга ты подразумеваешь слово самогон?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 января в 13:15
Миша продолжает гнать пургу
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