Боярский сравнил Кокорина с голливудским актером

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал переход нападающего из «Спартака» в «Фиорентину».

Это его судьба, он выбрал интересную стезю — крепко играть в Европе. Надеюсь, что все негативные истории его обойдут и он станет на хороший, спортивный путь, который принесет ему успех.

Если он будет ходить в лидерах и станет голеадором — это только начало. Мне кажется, он правильно поступает. Тут ситуация, как у актеров с Голливудом: если есть шанс проявить себя, то нужно ехать и показывать.