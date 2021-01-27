Кокорин: «Я постараюсь, чтобы атака „Фиорентины“ стала лучше»

Нападающий поделился мнением о своём переходе в «Фиорентину».

Много писали, что Капелло и Манчини сыграли большую роль в моем переходе. Наверное, они могли дать лучшие характеристики. Я с ними по-дружески на связи.

Сейчас нужно выполнить много заданий. Мы с моей семьей будем учить итальянский. Чувствую себя хорошо. В начале января я приступил к занятиям. С физическими качествами проблем не должны быть.

У меня хорошо получалось забивать много голов и отдавать много передач. Я постараюсь, чтобы атака «Фиорентины» стала лучше.

«Фиорентина» предложила мне хороший контракт. Нам было приятно, что команда такого уровня обратилась к нам. У нас был день на ответ, мы быстро приняли решение. Именно этот переход я обсуждал только с семьей. Многие иностранцы, с кем я играл в России, рекомендовали попробовать себя в Европе. Кстати, Кришито меня поздравил с переходом.

Я поговорил с тренером. Он мне рассказал о своем видении, он хотел видеть меня здесь. Сейчас я прохожу тесты для оценки физического состояния.