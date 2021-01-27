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Кокорин: «Я постараюсь, чтобы атака „Фиорентины“ стала лучше»

27 января 2021, 20:27

Нападающий Александр Кокорин поделился мнением о своём переходе в «Фиорентину».

Много писали, что Капелло и Манчини сыграли большую роль в моем переходе. Наверное, они могли дать лучшие характеристики. Я с ними по-дружески на связи.

Сейчас нужно выполнить много заданий. Мы с моей семьей будем учить итальянский. Чувствую себя хорошо. В начале января я приступил к занятиям. С физическими качествами проблем не должны быть.

У меня хорошо получалось забивать много голов и отдавать много передач. Я постараюсь, чтобы атака «Фиорентины» стала лучше.

«Фиорентина» предложила мне хороший контракт. Нам было приятно, что команда такого уровня обратилась к нам. У нас был день на ответ, мы быстро приняли решение. Именно этот переход я обсуждал только с семьей. Многие иностранцы, с кем я играл в России, рекомендовали попробовать себя в Европе. Кстати, Кришито меня поздравил с переходом.

Я поговорил с тренером. Он мне рассказал о своем видении, он хотел видеть меня здесь. Сейчас я прохожу тесты для оценки физического состояния.

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Bolshoy
Bolshoy
вчера в 13:06
" Мы с моей семьей будем учить итальянсий..." "... Я потому за стул схватился, что корейский язык не знал..." )))
galem72
galem72
вчера в 10:42
"...я постараюсь, чтобы атака Фиорентины стала лучше..."

Для этого какохе нужно просто не выходить на поле.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 01:57
Много авансов ему выдали, теперь его очередь
pomor45
pomor45
27 января в 21:35
Ещё на поле не ступил, а уже на поворотах заносит.
mihaluch
mihaluch
27 января в 20:35
Трудно очень трудно что-либо сказать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 января в 20:34
Тяжеловато будет с такими-то булками Александру).
Ну, что же! Будем внимательно посмотреть и ждать).
Получится-молодец! Не получится-смех и слезы).
Клоунов люблю).
STVA 1
STVA 1
27 января в 20:28
Много слов от него
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