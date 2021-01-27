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Капелло: «Думаю, у Кокорина в „Фиорентине“ получится»

27 января 2021, 15:52

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Думаю, у Саши все получится. Он очень хороший игрок для «Фиорентины». Он понимает итальянский стиль игры. Думаю, что для него это будет очень большой шанс, чтобы подняться и расти дальше.

Не знаю, сможет ли он пробиться в сборную, нужно спрашивать Черчесова. Но если Саша будет хорошо играть, то, конечно, вопрос о возвращении встанет сам собой. Возраст? Главное для Кокорина сейчас набрать форму, а качество его футбола, его техника и видение игры всегда были на высоком уровне.

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ЮЗИК
ЮЗИК
27 января в 17:26
У нас тоже многие сомневаются
kella
kella
27 января в 16:30
Устроить ШОУ, - он могет!
ДАША Д
ДАША Д
27 января в 16:29
А Губерниев не верит в него.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
27 января в 15:58
Если стулья не прикручены - обязательно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 января в 15:53
Я тоже так думаю!
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