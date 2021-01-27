Капелло: «Думаю, у Кокорина в „Фиорентине“ получится»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал переход нападающего из «Спартака» в «Фиорентину».

Думаю, у Саши все получится. Он очень хороший игрок для «Фиорентины». Он понимает итальянский стиль игры. Думаю, что для него это будет очень большой шанс, чтобы подняться и расти дальше.

Не знаю, сможет ли он пробиться в сборную, нужно спрашивать Черчесова. Но если Саша будет хорошо играть, то, конечно, вопрос о возвращении встанет сам собой. Возраст? Главное для Кокорина сейчас набрать форму, а качество его футбола, его техника и видение игры всегда были на высоком уровне.