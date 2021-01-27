Озил заявил, что не собирается возвращаться в сборную Германии и Бундеслигу

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27 января 2021, 19:10

Полузащитник сегодня был представлен в качестве игрока «Фенербахче». Футболист ответил на вопросы журналистов о том, собирается ли он возвращаться в сборную Германии и Бундеслигу, где он выступал в составе «Вердера» и «Шальке».

Если я выбрал свой путь, я никогда не вернусь. Поэтому я больше не буду играть в сборной Германии. Я желаю им успеха. Возвращение в Бундеслигу? Нет, я не думаю об этом.

Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии в 2018 году, объяснив своё решение оскорблениями фанатов на национальной почве.