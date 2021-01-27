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Озил заявил, что не собирается возвращаться в сборную Германии и Бундеслигу

27 января 2021, 19:10

Полузащитник Месут Озил сегодня был представлен в качестве игрока «Фенербахче». Футболист ответил на вопросы журналистов о том, собирается ли он возвращаться в сборную Германии и Бундеслигу, где он выступал в составе «Вердера» и «Шальке».

Если я выбрал свой путь, я никогда не вернусь. Поэтому я больше не буду играть в сборной Германии. Я желаю им успеха.

Возвращение в Бундеслигу? Нет, я не думаю об этом.

Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии в 2018 году, объяснив своё решение оскорблениями фанатов на национальной почве.

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Vadim-SS
Vadim-SS
вчера в 04:23
Как будто туда его зовут. Скоро про тебя и вовсе все забудут.
Juventus CR7
Juventus CR7
27 января в 21:04
Ну и молодец!! В Германии и без него состав боевой!!
mihaluch
mihaluch
27 января в 19:33
Ни в сборную Германии ни бундеслигу не пойдёт будет предан Фенербахче.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 января в 19:25
Лев разрыдается , такая "потеря"...
shlomo
shlomo
27 января в 19:15
Это его решение...и он его принимает...
youtomee
youtomee
27 января в 19:15, ред.
можно подумать его умоляют туда вернуться...практически просидел на скамейке последние года 3
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