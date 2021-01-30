«Динамо» обыграло «Слован» в товарищеском матче

«Динамо» обыграло «Слован» из Братиславы в товарищеском матче (4:2).
В составе российской команды отличились Вячеслав Грулев, Данил Липовой, Арсен Захарян и Константин Тюкавин.
21’ ГООООЛ! Грулёв сравнял счёт 👏— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 30, 2021
📺 https://t.co/z5niteW1F1#ВТБтренировочныесборы #ДинамоСлован 1:1 pic.twitter.com/KFh3sWYR32
32’ ГОООЛ! Липовой выводит «Динамо» вперёд!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 30, 2021
📺 https://t.co/z5niteW1F1#ВТБтренировочныесборы #ДинамоСлован 2:1 pic.twitter.com/BSGbv8MeH6
49’ ГОООЛ! Захарян отличился с передачи Липового 🔝— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 30, 2021
📺 https://t.co/z5niteW1F1#ВТБтренировочныесборы #ДинамоСлован 3:1 pic.twitter.com/3Np3uZ7oBb
88’ ГООООЛ! Тюкавин забивает во втором матче подряд 🔥— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 30, 2021
📺 https://t.co/z5niteW1F1#ВТБтренировочныесборы #ДинамоСлован 4:2 pic.twitter.com/3yiSwnvVoZ
Вроде бы становится потихоньку заметным, что работа на сборах ведется вполне осмысленно.
Ну и - хоть в товарняке порадоваться - динамовцы шмогли победить, пропустив первыми)
Особенно хорош сегодня был Липа.
Грулёву такую банку соорудил- будь спокойничек, сразу двоих словаков у лицевой за пивом отправил, и Грулеву оставалось только не промахнуться с 20-ти сантиметров))
Вообще, все голы забили молодые, и свой счет за главную команду открыл Захарян.
По-хорошему удивил Кутицкий, парень растет буквально на глазах.
Заметно, как набирает форму Лес, который пару раз буквально развёл в разные стороны дриблингом нескольких словаков, причем это было не только эффектно, но и продуктивно.
Что ж, все это очень приятно..
Однако, один общий момент удивляет как раз неприятно - это игра в обороне.
Складывается ощущение (надеюсь, оно ошибочно), что оборонительная работа нафиг никому не интересна, люди ходят пешочком и позволяют сопернику что угодно, это было особенно заметно при втором голе нам.
Ну, будем смотреть дальше..
ЗЫ. Риторический вопрос Соккеру - в чем прикол размещать типа "голевые" ролики со спинами игроков вместо самих голов (ролики 1 и 3)?
Вроде бы становится потихоньку заметным, что работа на сборах ведется вполне осмысленно.
Ну и - хоть в товарняке порадоваться - динамовцы шмогли победить, пропустив первыми)
Особенно хорош сегодня был Липа.
Грулёву такую банку соорудил- будь спокойничек, сразу двоих словаков у лицевой за пивом отправил, и Грулеву оставалось только не промахнуться с 20-ти сантиметров))
Вообще, все голы забили молодые, и свой счет за главную команду открыл Захарян.
По-хорошему удивил Кутицкий, парень растет буквально на глазах.
Заметно, как набирает форму Лес, который пару раз буквально развёл в разные стороны дриблингом нескольких словаков, причем это было не только эффектно, но и продуктивно.
Что ж, все это очень приятно..
Однако, один общий момент удивляет как раз неприятно - это игра в обороне.
Складывается ощущение (надеюсь, оно ошибочно), что оборонительная работа нафиг никому не интересна, люди ходят пешочком и позволяют сопернику что угодно, это было особенно заметно при втором голе нам.
Ну, будем смотреть дальше..
ЗЫ. Риторический вопрос Соккеру - в чем прикол размещать типа "голевые" ролики со спинами игроков вместо самих голов (ролики 1 и 3)?