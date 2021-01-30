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«Динамо» обыграло «Слован» в товарищеском матче

30 января 2021, 19:06

«Динамо» обыграло «Слован» из Братиславы в товарищеском матче (4:2).

В составе российской команды отличились Вячеслав Грулев, Данил Липовой, Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

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Все комментарии
Tostao
Tostao ответ Gotlib (раскрыть)
01 февраля 2021 в 22:42
Факты как раз говорят об обратном: развалил команду и в конце чемпа слинял.
Всё, заканчиваю. Убеждать меня и не только меня, в гениальности этого *** бесполезно. Прошу больше не отвечать, тратить свое время больше не намерен.
Gotlib
Gotlib ответ Tostao (раскрыть)
01 февраля 2021 в 21:16
Про перспективы я не знаю. Я говорю про факты: бронза и Динамо вылетало не при Кобеле, а при Чикише. Как говорят: результат на табло.
Tostao
Tostao ответ Gotlib (раскрыть)
01 февраля 2021 в 20:37
Tostao
Tostao ответ Gotlib (раскрыть)
01 февраля 2021 в 20:36, ред.
Tostao
Tostao ответ Gotlib (раскрыть)
01 февраля 2021 в 20:24
При кобелеве НИКАКИХ перспектив уже не было видно даже руководству, я уже не говорю про болел. НИКАКИХ! Команда развалина, игры нет, самое дорогое преобретение кобелева (Погребняк) сидит на лавке. Днище. И никакой моуриньо уже не спасёт.
Gotlib
Gotlib ответ Tostao (раскрыть)
01 февраля 2021 в 11:33
Динамо можно было спасти даже в последней игре, не то что за три тура до конца чемпа. Кобель способен был это сделать, но руководству видимо надо было слить Динамо в пердив, поэтому доверили эту "почётную" миссию никому неизвестному Чикишу.
Tostao
Tostao ответ Gotlib (раскрыть)
31 января 2021 в 21:46, ред.
)))) Ну ты даёшь!!! Чикишева оставили на развалинах, на три матча последних, ему осталось только венок на могилу клуба возложить.
Ты бы почитал динамовские гостевые на тот период, тогда не писал бы такое про кобелино. Кстати, тренерскую лицензию ему при помощи Толстых выдали, он, бездарь, даже не учился.
У меня есть знакомый болельщик Динамо, он с 1960 за клуб топит(кстати кандидат наук) и когда пришёл кобелев, он сказал:"Ну все, п..., ща пойдёт г... футбол!" Так и вышло.
Gotlib
Gotlib ответ Tostao (раскрыть)
31 января 2021 в 17:37
Динамо упускало не только серебро, но и золото в 1947, 1948, 1962, 1970, 1986. Кобель имел отношение к этой троице, так как являлся их тренером. А в ФНЛ Динамо отправил Сергей Чикишев. Кстати, если бы оставили Кобеля, то он мог и спасти Динамо от вылета, но видимо руководство не хотело такого развития событий.
Tostao
Tostao ответ Gotlib (раскрыть)
31 января 2021 в 17:11, ред.
Ага, а серебро упустил. Если бы не "золотой треугольник") Семшов-Данни-Кержаков...), к которому он не имел отношения, то и вообще остались без медалей. Но он потом " справился" и отправил клуб в пердив, в первый раз за всю историю!
Gotlib
Gotlib ответ Tostao (раскрыть)
31 января 2021 в 15:09
Однако результат дал - бронзу.
Tostao
Tostao ответ Capral (раскрыть)
30 января 2021 в 23:41
Кобелино - самый худший из тренеров за всю историю "Динамо ". Тупой, упертый чел.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 января 2021 в 21:46
Много голов,круто!
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
30 января 2021 в 20:30
Ну хорошо, Павел, подождем, посмотрим.... Хотя- кобелев, Новиков, Хохлов, Шварц- не вижу разницы. Но, это- моё мнение.
баск
баск ответ Capral (раскрыть)
30 января 2021 в 20:24
Привет, Виктор)
Конечно это Анюта, один из моих любимых динамовских игрочин за все времена..

А насчет тренерского позитива..
Ну, я постоянно падаю в сравнение игры Динамо при Шварце с игрой при предыдущих корифеях (и при Кобелеве, и Хохлове, и Новикове), и конструктивной осмысленности у Шварца вижу больше, чем у этих троих.
Не считая организации обороны, тут пока швах полный. Конечно при склонности к атакующей игре оборона неминуемо будет страдать, тут нужен баланс, но им пока не пахнет..
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
30 января 2021 в 20:04
Павел, привет!!!
Павел, это- Аничкин на аватарке? Ты в игре Динамо действительно видишь позитив? Я говорю про тренерский позитив, разумеется.
баск
баск
30 января 2021 в 19:57
Сегодня сыграли повеселее, чем оба раза с поляками, да и с казахами тоже.
Вроде бы становится потихоньку заметным, что работа на сборах ведется вполне осмысленно.
Ну и - хоть в товарняке порадоваться - динамовцы шмогли победить, пропустив первыми)

Особенно хорош сегодня был Липа.
Грулёву такую банку соорудил- будь спокойничек, сразу двоих словаков у лицевой за пивом отправил, и Грулеву оставалось только не промахнуться с 20-ти сантиметров))
Вообще, все голы забили молодые, и свой счет за главную команду открыл Захарян.
По-хорошему удивил Кутицкий, парень растет буквально на глазах.
Заметно, как набирает форму Лес, который пару раз буквально развёл в разные стороны дриблингом нескольких словаков, причем это было не только эффектно, но и продуктивно.
Что ж, все это очень приятно..

Однако, один общий момент удивляет как раз неприятно - это игра в обороне.
Складывается ощущение (надеюсь, оно ошибочно), что оборонительная работа нафиг никому не интересна, люди ходят пешочком и позволяют сопернику что угодно, это было особенно заметно при втором голе нам.

Ну, будем смотреть дальше..

ЗЫ. Риторический вопрос Соккеру - в чем прикол размещать типа "голевые" ролики со спинами игроков вместо самих голов (ролики 1 и 3)?
mihaluch
mihaluch
30 января 2021 в 19:50
Забивают в основном малоизвестные игроки.
Трезвый повар
Трезвый повар
30 января 2021 в 19:47
Динамовская молодёжь оторвалась по полной))
КЭТиК
КЭТиК
30 января 2021 в 19:35
Для настроения победа нужна.
Tostao
Tostao
30 января 2021 в 19:18
Видел только два гола, остальное - обнимашки.))
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