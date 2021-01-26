«Атлетико» продолжает уверенно лидировать. Итоги 20-го тура Примеры

Завершились все матчи 20-го тура чемпионата Испании.
«Леванте» — «Вальядолид» 2:2
Голы: Гомес Даниэль 62, Марти Рохер 83 — Алькарас Рубен 73, Плано Оскар 78
«Уэска» — «Вильярреал» 0:0
«Севилья» — «Кадис» 3:0
Голы: Эн-Несери Юссеф 35, Эн-Несери Юссеф 39, Эн-Несери Юссеф 62
«Реал Сосьедад» — «Бетис» 2:2
Голы: Исак Александер 48, Ойарсабаль Микель 57 — Каналес Серхио 86, Хоакин 90+2
«Алавес» — «Реал» 1:4
Голы: Хоселу 59 — Каземиро 15, Бензема Карим 41, Азар Эден 45+1, Бензема Карим 70
«Осасуна» — «Гранада» 3:1
Голы: Будимир Анте 27, Будимир Анте 39, Монкайола 86 — Суарес Луис Хавьер 50
«Эльче» — «Барселона» 0:2
Голы: Де Йонг Френки 39, Пуч Рикард 89
«Сельта» — «Эйбар» 1:1
Голы: Браис Мендес 9 — Сальватиерра Брайан 53
«Атлетико» — «Валенсия» 3:1
Голы: Фелиш Жоау 23, Суарес Луис 54, Корреа Анхель 72 — Рачич Урош 11
«Атлетик» — «Хетафе» 5:1
Голы: Гарсия Рауль 12, Альварес Йерай 50, Гарсия Рауль 61, Беренгер Алехандро 75, Де Маркос Оскар 82 — Кукурелья Марк 1
Всем здоровья.
Всем здоровья.