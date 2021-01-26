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«Атлетико» продолжает уверенно лидировать. Итоги 20-го тура Примеры

26 января 2021, 01:05

Завершились все матчи 20-го тура чемпионата Испании.

«Леванте» — «Вальядолид» 2:2
Голы: Гомес Даниэль 62, Марти Рохер 83 — Алькарас Рубен 73, Плано Оскар 78

«Уэска» — «Вильярреал» 0:0

«Севилья» — «Кадис» 3:0
Голы: Эн-Несери Юссеф 35, Эн-Несери Юссеф 39, Эн-Несери Юссеф 62

«Реал Сосьедад» — «Бетис» 2:2
Голы: Исак Александер 48, Ойарсабаль Микель 57 — Каналес Серхио 86, Хоакин 90+2

«Алавес» — «Реал» 1:4
Голы: Хоселу 59 — Каземиро 15, Бензема Карим 41, Азар Эден 45+1, Бензема Карим 70

«Осасуна» — «Гранада» 3:1
Голы: Будимир Анте 27, Будимир Анте 39, Монкайола 86 — Суарес Луис Хавьер 50

«Эльче» — «Барселона» 0:2
Голы: Де Йонг Френки 39, Пуч Рикард 89

«Сельта» — «Эйбар» 1:1
Голы: Браис Мендес 9 — Сальватиерра Брайан 53

«Атлетико» — «Валенсия» 3:1
Голы: Фелиш Жоау 23, Суарес Луис 54, Корреа Анхель 72 — Рачич Урош 11

«Атлетик» — «Хетафе» 5:1
Голы: Гарсия Рауль 12, Альварес Йерай 50, Гарсия Рауль 61, Беренгер Алехандро 75, Де Маркос Оскар 82 — Кукурелья Марк 1

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
26 января в 12:25
травм не будет, то затащят ИМХО
Loko57
Loko57 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
26 января в 11:03
Про Бильбао и было сказано. Статья не про Атлетико, а про итоги тура.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Loko57 (раскрыть)
26 января в 10:28
Атлетико (Мадрид) - не баски. Баски - это Атлетик (Бильбао).
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 января в 08:16
Диего и Суарес способны затащить "Атлетико" к чемпионству. Да и остальные молодцы. Конечно не по три-четыре забивают, но результативность стала получше, чем в прошлые года.
beefs
beefs
26 января в 08:09
атлетико станет чемпионом...
Остапчук 67
Остапчук 67
26 января в 07:37
Тяжело его догнать.
Василий 50
Василий 50
26 января в 07:34
Хватит ли у него сил?
Cat01
Cat01
26 января в 07:33
Один шаг до вершины
Mangur
Mangur
26 января в 06:58
Админ ресурс. Устали от Ревла и Барселоны
Leha-ha50
Leha-ha50
26 января в 01:38
Атлетико в этом сезоне вполне может прервать гегемонию "сладкой парочки". Шансы на титул вполне реальные. Барселона совсем не впечатляет , да и отставание от Атлетико уже достаточно приличное. Реал тоже не отличается стабильностью , так что потери очков вполне вероятны. Думаю главным преследователем у "полосатиков" будет Реал. Барселону слишком сильно потряхивает и надежды на исправление ситуации минимальны. Лишь серьезный спад в игре может уменьшить перспективы Атлетико. Ждем очередного тура .
Всем здоровья.
1bear
1bear
26 января в 01:31
Атлетико - чемпион,давно пора было...
Loko57
Loko57
26 января в 01:18
Баски просто красавцы.
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