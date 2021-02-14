Тухель: «Мы найдем игровое время для Чилуэлла»

Главный тренер «Челси» прокомментировал ситуацию с защитником . В СМИ появилась информация о том, что футболист не входит в планы нового наставника «синих».

Чилуэлл — очень талантливый игрок, и мы найдем для него игровое время, потому что он этого заслуживает. Мы приняли трудное решение начать матч с Маркосом Алонсо, а не Чилуэллом [против «Бёрнли»]. Тогда мы решили играть в пять защитников, просто потому, что мы чувствовали, что Алонсо более знаком с этой позицией. Он хорошо играл там при Антонио Конте, и мы пошли на это решение. Мы выбрали Маркоса против «Бёрнли» из-за его хорошей игры на втором этаже, потому что мы чувствовали, что «Бёрнли» представляет собой угрозу в воздухе, а Маркос также может быть хорошим источником атаки для нас на стандартных положениях.

Я поговорил с Чилуэллом и сказал ему, что он должен мне доверять, что я вижу его потенциал и его талант, он будет для нас большим игроком. В Чилуэлле я вижу ещё одного очень приятного парня, очень умного человека. Мы ищем способы вознаградить его за старания. Он показал очень хорошую игру против «Шеффилда», что было важно для него и для всей команды.