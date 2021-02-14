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Тухель: «Мы найдем игровое время для Чилуэлла»

14 февраля 2021, 22:41

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с защитником Бенжамином Чилуэллом. В СМИ появилась информация о том, что футболист не входит в планы нового наставника «синих».

Чилуэлл — очень талантливый игрок, и мы найдем для него игровое время, потому что он этого заслуживает. Мы приняли трудное решение начать матч с Маркосом Алонсо, а не Чилуэллом [против «Бёрнли»]. Тогда мы решили играть в пять защитников, просто потому, что мы чувствовали, что Алонсо более знаком с этой позицией. Он хорошо играл там при Антонио Конте, и мы пошли на это решение. Мы выбрали Маркоса против «Бёрнли» из-за его хорошей игры на втором этаже, потому что мы чувствовали, что «Бёрнли» представляет собой угрозу в воздухе, а Маркос также может быть хорошим источником атаки для нас на стандартных положениях.

Я поговорил с Чилуэллом и сказал ему, что он должен мне доверять, что я вижу его потенциал и его талант, он будет для нас большим игроком. В Чилуэлле я вижу ещё одного очень приятного парня, очень умного человека. Мы ищем способы вознаградить его за старания. Он показал очень хорошую игру против «Шеффилда», что было важно для него и для всей команды.

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Все комментарии
Медив
Медив
15 февраля в 00:29
Угу, и матч в пять защитников против Бернли был пока единственным нормальным при Тухеле. Остальное - везение и пенки.
Это не к тому, что Алонсо лучше Чилуэлла, а к тому, что Чилуэллу может и не придётся переживать насчёт планов Тухеля.
Cat01
Cat01
14 февраля в 23:02
Это будет очень хорошо
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
14 февраля в 22:59
Алонсо не тот на кого стоит рассчитывать как на основного. Чилвел явно не лишний поиграют оба, а там видно будет. Алонсо сдал давно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 февраля в 22:44
Надо бы постараться...
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