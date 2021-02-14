Гюндоган: «Я готов закончить карьеру в „Манчестер Сити“»

Полузащитник «Манчестер Сити» поделился мнением о планах на будущее, а также прокомментировал свою игровую форму в нынешнем сезоне.

Я должен сказать честно, что могу себе представить, что закончу карьеру в «Манчестер Сити». То, как работают в этом клубе, не только в плане спорта, но и во всех сферах деятельности, — это то, чего я никогда раньше не видел. Я чувствую, что эта команда — это больше, чем просто футбольный клуб, и это просто приятное чувство, когда ты являешься частью этой семьи.

Я думаю, что в моей карьере у меня были периоды в прошлом, когда я играл так же хорошо [как сейчас]. Но в этом сезоне я забиваю голы. Моя статистика стала лучше. Но это ещё и потому, что я играю более атакующую роль. У меня больше свободы, когда дело доходит до атаки ворот противника. Но также дело и в тяжелой работе, которую я выполняю. Я стараюсь делать всё как можно лучше.