Гюндоган: «Месси — мой любимый игрок в истории»

Полузащитник «Манчестер Сити» ответил на вопрос журналистов о том, хотел бы он видеть нападающего в манчестерском клубе. Слухи связывают аргентинца с переходом в стан «горожан».

Это сложный вопрос. Я бы сказал, что Лео Месси — мой любимый игрок в истории, потому что мне очень приятно видеть его игру. Конечно, я помню и других выдающихся футболистов, таких как Зинедин Зидан и Роналдиньо. Я видел много звезд, но если мне нужно выбрать одного лучшего, то это будет Месси.