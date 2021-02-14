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Гюндоган: «Месси — мой любимый игрок в истории»

14 февраля 2021, 18:37

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган ответил на вопрос журналистов о том, хотел бы он видеть нападающего Лионеля Месси в манчестерском клубе. Слухи связывают аргентинца с переходом в стан «горожан».

Это сложный вопрос. Я бы сказал, что Лео Месси — мой любимый игрок в истории, потому что мне очень приятно видеть его игру. Конечно, я помню и других выдающихся футболистов, таких как Зинедин Зидан и Роналдиньо. Я видел много звезд, но если мне нужно выбрать одного лучшего, то это будет Месси.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
14 февраля в 20:59
Засчитано, кто следующий
Q-J-G
Q-J-G
14 февраля в 18:47
Неужели узнал, что вскоре Месси будет играть в МС...)
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